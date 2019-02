RETRO | Kuidas meil Gorbatšov külas käis

“Olen väga rahul sellega, et tutvusin 9. Mai kolhoosiga. Rõõmu valmistab kõik: saavutused majanduses, sotsiaalses ja kultuurilises ülesehitustöös. Ja eriti inimesed, kolhoositöötajad, kelle käte ja mõistusega see kõik on tehtud. Kuid rõõmu teeb ka muu. Olles jõudnud kõrgetele rajajoontele, mõtleb kolhoosi kollektiiv juba sellest, et vallutada homme uusi kõrgusi. Tahan õnnitleda kõiki töötajaid suurte saavutuste puhul ja avaldada lootust, et tulevikuks kavandatu saavutatakse.