Geoloog Kalle Suuroja: Eesti ilusaim hiidrahn on Jaani-Tooma suurkivi

Ehalkivi (Ehakivi, Linnukivi, Veljestekivi) asub Letipea rannas (ümbermõõt 49,6 m, kõrgus 7,6 m) Foto: Wikipedia

Eesti suurimaks rahnuks peetaval Letipea neemel paikneval Ehalkivil on ka rivaal – Toodrikivi, mis on Nõva kandis paari kilomeetri kaugusel meres. Tegelikult viimane ongi suurem, aga kuna ta näitab ennast vaid siis, kui vesi on madal, siis ei arvata seda maismaal olevate rändrahnude edetabelisse.