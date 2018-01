Kui soovite oma aasta võimalikult sujuvaks muuta, tuleks valida õige hetk arsti juurde minekuks, kinnisvaratehinguteks, aia- ja igapäevatöödeks-tegemisteks. Tasuks arvestada ka hoiatustega, need leiate iga päeva kohta eraldi "Pauksoni astroloogilisest abimehest 2017". Seal on ka põhjalik aastaprognoos eluvaldkondade ja perioodide kaupa ja teisigi astroloogilisi nõuandeid.

Kas mu senine töö väärib jätkamist või tasuks uus otsida? On mul tänavu mõtet jännata korterivahetusega? Tasub mul osta loteriipileteid? On mul lootust pidevast seljavalust lahti saada? Kui jah, siis millal? Neile küsimustele aitab vastuseid ennustada – iga tähemärgi jaoks eraldi – algava aasta horoskoop.

Jääradel tuleb suhteliselt keeruline aasta. Erinevates eluvaldkondades muudatusi kavandades ei mõtle te enamasti tagajärgedele. Kui võtaksite otsustamiseks aega, jääksid paljud ebameeldivused tulemata.

Töö ja karjäär ei suju tõrgeteta. Jäär teeb, nagu ikka, mõtlematuid otsuseid. Satute kergesti konflikti, eriti tööandjaga ja võite mõne uksegi enda järel pauguga kinni lüüa. Hiljem peate oma keevalisust aga kahetsema, sest uut töökohta polegi nii lihtne leida. Kui aga olukord tõepoolest nõuab muudatusi, võite avastada endalegi ootamatult, et võiksite hakata midagi uut õppima – teate väga täpselt, mida eduks vajate. Tõenäoliselt võtate selle sammu ette kevadkuudel. Töösuhetes on löögi all rohkem märtsis sündinud Jäärad.

Rahaga oskab Jäär kenasti hakkama saada. Need kuud, kui rahaline seis probleeme võib tekitada, on märtsis või aprillis. Teatud perioodidel leiab raha teie juurde tee naiste kaasabil.

Jäär on ääretult armastusväärne, tema lähisuhted on eriliselt kuumad. Eraelu on emotsiooniküllane, armastust, teineteisemõistmist ja hoolimist jagub aasta läbi. Probleeme võib aeg-ajalt tekkida, kuid need on lühiajalised. Leppimine tõotab tulla kirglik, aktiivsem pool olete teie. Mõtlete väsimatult, kuidas kooselu ergastada. Hapuks läinud suhtele suudate aga soliidse punkti panna.

Sarnane periood oli teil viimati 12 aastat tagasi. Võite seekord loota veelgi suuremat edu, kuna Jäära märgis liigub Uraan. Aprillis sündinud Jäärad võivad armuda ja uue suhte luua. Paljudel võib sõprusest saada armastus ning võimalik, et helisevad isegi pulmakellad.

Suhted sugulaste ja naabritega on normaalsed. Pole välistatud, et läbisaamine muutub soojemaks. Samas on see liin tagaplaanil. Teile meeldivad väikesed seltskonnad, uusi sõpru juurde tulemas pole. Samas ei katkesta te ka läbikäimist praeguste semudega.

Kodus kulgeb elu stabiilses rütmis. Erilisi muudatusi te teha ei soovi, pigem naudiksite kodurahu.

Lastega suhtlete parasjagu nii palju, kui teil aeg võimaldab ja tahtmist on. Juulis ja augustis leiate, et olete lastele ajaliselt võlgu ning võtate ette mõne eksootilise reisi. Mõtlete laste tuleviku peale, eriti kui nad on teismelised. Soovite neile head, kuid sellest ka karmus, mis võib lapsi teinekord häirida.

Tervis peab vastu, kuigi vererõhk võib kõikuda. Hoiduge stressist ja ülepingest. Kuigi Jäär seda teha ei taha, tuleks siiski vähemalt kord aastas käia arstlikus kontrollis.

(Vida Press)

Sõnn

21. aprill – 20. mai

Sõnnidele tuleb aasta täiuslik. Teate täpselt, mida tahate ja oskate luua uusi struktuure. Isegi juhul, kui otsustate oma elus suuri muudatusi teha, teate hea ja tasakaaluka organisaatorina, kuidas eesmärgini jõuda.

Töös suuri muudatusi ette näha pole. Peaks aga tõepoolest töökoha vahetus päevakorda tõusma, mõtlete eelnevalt kõik hoolikalt läbi. Olulised asjad jooksevad sülle lausa iseenesest. Karjääris liigute astme võrra ülespoole ning ka töötasu üle pole põhjust nuriseda.

Sõnnid oskavad rahaga ringi käia, kuid siiski peate aprilli lõpus ja mais rahaga ettevaatlikum olema – võite teha rutakaid otsuseid, mida tuleb hiljem kahetseda. Aasta ülejäänud kuudel on kõik hästi, parim aeg raha ligitõmbamiseks ja säästude kogumiseks on juuni. Sõnnid tavaliselt lotopiletite peale raha ei raiska, kuid juunis võiksite sedagi teha.

Isiklikud suhted kulgevad rahulikus rütmis. Tavalisest aktiivsemad ja emotsionaalsemad on Sõnnid sügisel, eriti septembris. Võiksite just sel ajal koos partneriga midagi erilist ette võtta. Oktoobris olete ääretult meeldiv ja romantiline kaaslane. On aga elukaaslasega aasta jooksul konflikte olnud, innustab aasta lõpp leppimisele. Sõnnid, kes on sündinud aprillis, võivad aasta viimasel kolmel kuul – eriti, kui nad on üksikud – leida sümpaatse kaaslase. Vanematega läbisaamine on suurepärane, vajadusel abistate üksteist.

Sõpradega on lood veidi keerulisemad. Väga võimalik, et mõnest sõbrast olete lihtsalt tüdinenud. Te ei hakka kellegagi ka riidu minema, kuid võite neist mõnda aega eemale hoida. Kui tekib tuju, ei pea te paljuks ka võõraga juttu alustada. Inimesena olete südamlik ja avatud, aktiivsem suhtleja olete juunis. Et võtate ette mõne ühise reisi või korraldate kokkutulekuid, on iseenesestmõistetav. Suvel avaldate soovi sugulastega perepäeva pidada või lihtsalt niisama kohtuda.

Tervis peab igati vastu, võite rahulikult ka füüsilise tegevusega toonust tõsta, võimalik, et just nüüd leiate endale sobiva ala. Kui Sõnni kimbutab krooniline haigus, on tänavu erakordselt hea aeg sellest vabaneda. Ravimiteallergiat pole karta isegi sel juhul, kui varasemal ajal on seda esinenud.

(Vida Press)

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Olete selgi aastal rahumeelne ega püstita suuri eesmärke – te pole nii energiline nagu varasematel aastatel. Tunnete aeg-ajalt sisemist pinget, mis on teile tavatu. Kokkuvõtlikult jätkub eelmise aastaga sarnane seis: Saturn, struktuuride looja, on vastasmärgis ning see mõjutab Kaksikuid oluliselt. Kokkuvõtlikult ei ole te oma aastaga rahul, kuigi kõik teie ümber sujub – sooviksite oluliselt põnevamat elu, kui aasta teile toob.

Tööl on sekeldusi, esineb möödarääkimisi. Konfliktid tekivad pisiasjadest. Praktiliste tööülesannetega kipute mõnikord hätta jääma. Sooviksite jaanalinnu kombel pea liiva alla peita. Kaksikud pole tööga rahul ametist olenemata, mõttes mõlgub plaan leida senisest tasuvam ja huvitavam töökoht. Karjääri nimel peate päris tugevalt pingutama, selleks on soodsad ajad veebruari lõpp ja märts. Ka aprill on eneseteostuseks hea aeg.

Kaksikud koguvad sel aasta raha, see on nende jaoks eesmärk omaette. Unistuseks on kinnisvaratehing, kuid see õnnestub ainult neil Kaksikutel, kes on sündinud mai lõpus (juunis sündinud Kaksikutel ei suju tehingud sugugi nii hästi). Aktsiatest pole mõtet rääkida, nende peale te sel aastal välja ei lähe. Sisetunne tajub ohte ja riske, kuid rahaga tasubki olla ettevaatlik.

Lähisuhetes kipute olema jahedavõitu. Mõned Kaksikute esindajad võivad leida, et nende kooselu on karile jooksmas, kuigi tegelikult see nii ei ole. Saate kaaslaselt oodatust vähem hellusi ja õrnusi, see tekitabki teis küsimusi partneri tunnetes. Kuna Saturn liigub teie partnerluse majas, jääb Kaksikutele ekslik tunne, et kooselu on vaid puhas formaalsus ning püsib ainult harjumusel. Partner saab teilt pidevalt etteheiteid ja see võib tõesti viia kooselu lagunemiseni. Suhteid peaks püüdma siiski parandada. Kooselu värskendamiseks on eriliselt hea aeg november ja detsember.

Kodu suhtes on Kaksikud uskumatult passiivsed. Te ei plaani suuri ettevõtmisi ega alusta remonti isegi siis, kui materjal on varutud ja plaanid peetud. Parimal juhul tõstate mööblit ringi ja muretsete koju mõne toalille. Sügisel leiate ootamatult, et just praegu oleks sobiv aeg meistrimees objektile kutsuda, kuid ka siis tulevad peale teised, olulisemad asjad.

Lõbutsete koos mõne oma sõbra või sõbrannaga, kellest hoolite. Need on sisukad ajaveetmised – kultuurisündmused, eksootilised reisid, teatud moel ka sportimine. Väga paljudel kordadel võtate lapsedki kaasa.

Oma energia suunate aga sel aastal kõige rohkem lastele. Teismeliste lastega saavutate sel aastal eriti hea kontakti. Samuti on väga tõenäoline, et mõni beebi võib juurde sündida.

Tervisega võib aeg-ajalt probleeme esineda, mõni neist nõuab arsti konsultatsiooni, ette võib tulla isegi mõni operatsioonike. Streikima kippuva tervise korda saamiseks on parim aeg oktoobrist detsembrini, sel ajal on ka kõik operatsioonijärgsed haavad kiired paranema.

(Vida Press)

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Aasta kulgeb täpipealt selliselt, kuidas teie meeleolud muutuvad. Need kõiguvad väga kiiresti, mõnikord lausa mitu korda päevas. Seetõttu on oodata üsna keerulist aastat. Ootamatuste silumiseks oleks hea, kui leiaksite usaldusväärse sõbra, kellega oma tegemisi eelnevalt arutada – see välistaks võimaluse teha mõtlematusest rumalaid käike. Siiski tuleb ootamatuid muudatusi sel aastal üksjagu. Need võivad üldjuhul kujuneda positiivseiks, kuid samas ei ole te aastaga rahul, te ootate enamat! Kui olete aga loominguline inimene, võib teie aasta kujuneda tohutult edukaks ja produktiivseks.

Häirivaks osutuvad ootamatud situatsioonid, samas ei tea te päris täpselt ka ise, mida soovite. Tulemus sõltubki suuresti sellest, kuidas oma meeleoludega hakkama saate.

Tööalaselt on väga võimalik, et vahetate tänavu töökohta, kusjuures see toimub väga kiiresti. See on suureks üllatuseks nii pereliikmetele kui ka teile endale. Tuleks aga silmas pidada, et nii mõnedki töökohavahetused pole õigustatud. Samas võivad ootamatud pakkumised Vähi enesehinnangut oluliselt tõsta. Võimalusel võtke oma töös puhkeperioode.

Vähk unistab, et tal oleks piisavalt raha ja seda oleks võimalik ka kõrvale panna. Raha kogumisest ei tule sel aastal siiski suurt midagi välja, sest eriti suvel on perioode, kui tahate tavalisest rohkem priisata. Ülejäänud ajal aastast püüate raha juurde saada kust vähegi võimalik, olete isegi kitsi (mitte ainult teiste, vaid isegi iseenda suhtes). Kinnisvaratehinguid pole tänavu palju, kui need aga juba päevakorda tõusevad, kujunevad need teile ka edukaks. Soodsaim aeg tehingute jaoks on aasta kaks viimast kuud.

Suhete osas olete autoritaarne. Teete seda, mida heaks arvate ega kuula partnerit, mis võib endaga kaasa tuua päris suuri konflikte. Suhete parandamise nimel käite välja meeletus koguses ideid, kui aga kaaslane teiega kaasa ei tule, vaidlete talle vastu ning teete ikkagi täpselt seda, mida ise õigeks peate. Raskemad ajad on aasta esimesel poolel, suhete klaarimiseks on parim aeg aasta lõpp. Armastuse liinis tuleb teil ka ilusamaid aegu, kuid sedagi alles sügise poole.

Üksikud Vähid ei pea aastat üksikuna lõpetama. Suure tõenäosusega tutvute inimesega, kellega teil on sarnane maailmavaade, ta tõstab teil tuju ja soojendab südant.

Kodusse panustate väga palju – kui isegi mitte niivõrd rahaliselt, siis just emotsionaalselt ja hingesoojust pakkudes. Võite mööbli välja vahetada. Õnneks asjad laabuvad, kuna oskate oma seisukohti usutavalt põhjendada.

Kui vanemad juhtumisi teie abi vajavad, olete alati ja igas olukorras seda neile ka pakkumas. Võib juhtuda ka vastupidi: vanemad on need, kes teile abikäe ulatavad. Sõpradega on kõik asjad korras, kuigi teil on neid endiselt vähe.

Lastega on läbisaamine eriti hea, iseäranis oktoobrist alates. Lõbustustest Vähk sel aastal ei hooli.

Tervis peab vastu igas mõttes, kuid Vähid peavad sel aastal hoiduma ülepingest, eriti füüsilises mõttes – pidage meeles, et teie selg ja ristluud ei talu füüsilisi raskusi.

(Vida Press)

Lõvi

23. juuli – 23. august

Lõvi teeb täpselt seda, mida tahab ning kõik sujub ikkagi. Saturn, mis on struktuuride looja, liigub tulemärgis Amburis. Uraan liigub Jääras – see tähendab uudsust, meeldivaid üllatusi ja huvitavaid kohtumisi. Lõvid naudivad sel aastal elu.

Tööl sujub kõik kenasti. Kui soovite tõusu karjääriredelil, siis tänu oma sarmikusele selle ka saavutate. Õpingute suhtes olete mugavustsoonis – te ei vaevu midagi juurde õppima enne, kui selleks pole olulist vajadust või silmapiirile tekib uus võimalus. Sel juhul olete aga valmis tegema kannapöörde ja valima hoopis uue eriala.

Abielulised suhted on pingevabad, kooselus jätkub sooje tundeid ja romantikat. Uued suhted võivad tekkida päevapealt. Kui aga nii peakski juhtuma, siis on need suhted saatusliku maiguga – see suhe võib kesta väga pikalt, kuni surmani.

Rahaga on kõik kõige paremas korras. Lõvi oskab sel aastal raha lugeda, paremini kui mõnel muul aastal. Eriti suuri sissetulekuid näha küll pole, samas kulgeb kõik stabiilselt. Põhisissetuleku saate ametipalgast, kuid sellele vaatamata ei ole teil rahaga mingeid probleeme.

Kodustega olete veidi kinnine ja suhted pole just kõige soojemad. Te ei planeeri mingeid erilisi muudatusi, kuna kõik kulgeb nagunii tavapärast rada. Kui olukord nõuab, olete aga valmis kaasa lööma ja igati aitama. Vanematega läbisaamine on väga hea. Sugulaste-naabritega käite läbi ainult niipalju, kui see on hädavajalik.

Lõbustustest hoolite ainult sel juhul, kui need teile tõepoolest midagi pakuvad. Need võivad olla kas kultuuriüritused või eksootilist laadi reis.

Tervis on suurepärane. Aasta on huvitav veel selle poolest, et juhul kui Lõvidel ongi tervisega probleeme, saavad nad haigustest müstilisel kombel ise jagu.

(Vida Press)

Neitsi

24. august – 23. september

Neitsitel kulgeb aasta tavapärasest paremini – välja arvatud see, et kipute inimesi meelevaldselt lahterdama. See omakorda võib tuua üsna palju segadust, kuna te ei väljendu selgelt. Neitsitele on sel aastal kõige olulisemad rahaasjad, eriti kuni oktoobrini.

Selles osas läheb teil nii hästi, et see on lausa vapustav. Raha tuleb teil isegi sealt, kust te oodatagi ei oska. Saate raha ka kingituste näol või leiate mõne rikka kallima, kes on valmis teid üle kuldama. Te ei peaks seda siiski kohe raiskama hakkama, kuigi Neitsite puhul suurt ohtu polegi – te olete rahaasjades väga arukas.

Mis puutub õpingutesse, siis erilisi soove teil enesetäienduseks pole. Püsite rahulikult selles töökohas, kus te praegu olete. Või kui õpite kindlat eriala, siis mingeid muutusi ei tee te isegi sel juhul, kui õpitav eriala pole teile südamelähedane või silmapiiril on mõni parem võimalus.

Kodustega olete sel aastal tavalisest pisut kinnisem, te ei räägi oma muredest ega tööga seonduvast. Samuti olete pereliikmete suhtes üsna pahur, te pole rahul nende tegevusega ning hea sõna asemel kipute neid arvustama. Suudate teiste tuju rikkuda, oma laste suhtes olete ülinõudlik. Aasta lõpus valitseb õnneks taas üksmeel, omavaheline läbisaamine jõuab uuele tasandile. Naudite ühist seltskonda ning rõõmustate koos kordaminekute üle.

Kodus teil eriti suuri muudatusi plaanis teha pole, kuigi mingil hetkel võite soovida uut kodu osta. Võimalus võib tulla sealt, kust te seda oodatagi ei oska. Loomulikult haarate te heast pakkumisest kinni.

Lõbustused ja seltskondlikud üritused huvitavad teid kõigest niipalju, kui palju need teile korda lähevad. Võite sattuda mõne sellise seltsi liikmeks, kus tegeldakse esoteerikaga ja sinna ka üleni ära uppuda, nii et millekski muuks enam aega ei jäägi. Selline elustiil tekitab teis suurt segadust. Kuna infot ja võimalusi on palju, on teil raske õiget valikut teha.

Aasta jooksul tuleb pakkumisi reisimiseks. Neid pole palju, kuid need on mõnusad nädalased puhkusereisid. Osalete aktiivselt kontsertidel ja koosviibimistel.

Tervis peab vastu, kui te just endale mõnda rasket tõbe ette ei kujuta (see on Neitsitel üldiselt kombeks). Võtke rahulikult – iga väike torge rinnus ei tähenda veel infarkti! Närvilisel perioodil võib esineda tavalisest rohkem seedehäireid.

(Vida Press)

Kaalud

24. september – 23. oktoober

Õnneplaneet Jupiter liigub Kaalude märgis kuni 10. oktoobrini, seega on teil põhjust aastaga üldiselt rahul olla. Teil on piisavalt mõttelendu, et aasta enda jaoks ülihuvitavaks teha. Olete hea suhtleja, samas ka sõbralik. Oskate igast olukorrast terve nahaga välja tulla.

Teil pole plaanis oma töösuhteid muuta, selleks pole ka erilist vajadust. Kui tekib vajadus midagi sootuks uut juurde õppida, eriti keeleõppes, on selleks soodne aeg kevadel ja suve esimesel poolel.

Teid ei huvita karjääriredeli ülemine ots. Siiski olge valmis, võimalusi võib teil aasta jooksul ette tulla. Töökaaaslastega on suhted head. Kui ongi olnud pingelisi olukordi, saavad need aasta lõpuks lahendatud..

Rahaline seis on rahulik, te ei mõtle sel aastal raha peale – olukord näib teile piisavalt hea. Rahaline seis läheb eriti heaks alates 10. oktoobrist, sissetulekud suurenevad oluliselt. Õnne võite proovida loteriis ka sel juhul, kui fortuuna pole teile varem naeratanud. Kinnisvaratehinguid võite rahuliku südamega ette võtta, vaateväljas on üllatavalt häid pakkumisi.

Olemasolevad lähisuhted on püsivalt head, pingeid ega tülisid pole. Oskate ise oma suhteid nii värvikaks teha, et üllatate oma partnerit südamepõhjani, kaaslane on teist vaimustuses. Ees ootavad huvitavad reisid ja suurejoonelised kultuurisündmused. Kõik see kokku annab hea võimaluse üles soojendada ka jahtunud suhteid. Kaaludel võib tekkida sel aastal ka uusi armusuhteid, eriti kui olete üksik. Tähelepanuväärne on sealjuures fakt, et võite armuda inimesse, kelle poole te tavaliselt ei vaatagi.

Kodus teate väga täpselt, mida on vaja teha, haarate ohjad enda kätte. Õnneks on pereliikmed teie valikutega nõus ning tulevad plaanidega kaasa. Suhted vanematega on suurepärased, abistate üksteist rohkem kui muudel aegadel.

Lastega suhtlemisel jälgite nende tegemisi kõrvalt, te ei kipu neid õpetama. Järeltulijatega saate enamjaolt hästi läbi, olete nende jaoks alati olemas. Lapsi arendavad tegevused pakuvad teile endalegi pinget ning see liidab teid veelgi. Sugulaste ja lähinaabritega on aga suhted jahedavõitu, teil pole sügavamat soovi nendega läbikäimist tihendada.

Sõpradega on kõik suurepärane – oskate ühiselt vaba aega organiseerida ja midagi täiesti uut välja mõelda. Aasta jooksul võib tekkida meeldimisi, kohtute võib-olla mõne kunagise silmarõõmuga. See ei vii küll suhteni, kuid lisab argipäevadele värvi.

Tervis peab vastu, kuid olete vastuvõtlik igasugustele nakkustele. Avaldub ka allergia mitmele ravimile. Mõningaid haigusi võite endale isegi ette kujutada.

(Vida Press)

Skorpion

24. oktoober – 22. november

Aasta kujuneb üldjoontes ootuspäraselt edukaks, tulete kõigega hästi toime. Olete rahulik, objektiivne, otsekohene ja ausameelne. Alates 10. oktoobrist on Skorpion aga kui ümber vahetatud, kuna tema märki jõuab Jupiter: tõsised ja reserveeritud Skorpionid muutuvad korraga ülisõbralikuks. See on Skorpionitele võrratult ilus ja õnnelik aeg.

Töös on teil väga konstruktiivsed ideed ning teate täpselt, millal ja kuidas need ellu viia. Ülemusena on teie võimuses laiendada ettevõtte tööd. Karjääritegemine pole teie silmis prioriteet, kuid Skorpionid võivad saada ametikõrgendust. Töösuhtes olete kohusetundlik, enamus tööasju sujub tõrgeteta. Töökohavahetusi ette näha pole. Võimalikke muid muudatusi on oodata sügise poole.

Pingeline muretsemine raha pärast on lõppenud, nüüd oskate soovi korral raha isegi investeerida. Teieni jõuavad tänu Saturnile uued raha paigutamise viisid, mis parandavad teie rahalist seisu veelgi. Kinnisvara ostate vaid ühel kindlal eesmärgil – et kindlustada oma tulevikku. Raha tuleb sisse pidevalt, kuigi mitte just väga suurtes kogustes.

Lähisuhetes olete vaoshoitud, need kulgevad soovide kohaselt. Sugulaste ja lähimate naabritega on läbisaamine suurepärane. Täiesti võimalik, et soovite taaselustada kunagisi traditsioone.

Kodune elu õitseb igas mõttes, selles osas pole teil rohkem midagi soovida. Soovite vabadust ning oskate asjad sättida nii, et ka teie lähedased saavad tegeleda kõige sellega, mis neile meeldib. Kui kodu heaks midagi ette võtate, liituvad sellega meelsasti kõik ülejäänud pereliikmed. Väga tõenäone, et lähete sel aastal terve perega reisima. Vanematega on suhted head, võib-olla teeb muret nende tervis. Sel juhul olete kohe valmis neid abistama.

Lastega käitute kohati liiga rangelt, kuid lapsed hindavad seda. Teil on võimalus jagada nendega elutõdesid, meelsasti sisustate koos aega. Väga tähtis on teie jaoks laste tervis. Kui te seda varem teinud pole, siis tõenäoselt just sellel aastal suunate lapsi sportima. Väga võimalik, et Skorpioni perre võib sel aastal sündida mõni beebi (või vähemalt võib ta tita sünni plaani võtta).

Sõbrad on teie jaoks sel aastal väga tähtsad. Võtate koos nendega ette mitmeid heategevusüritusi, korraldate kas talguid või osalete mõnes rahvusvahelises projektis. Võite koguni ühisfirma luua. Tänu aktiivsele suhtlemisele leiate sel aastal uusi sõpru.

Reisimisi ja õpinguid jagub sel aastal kuhjaga.

Tervis on teil korras, välja arvatud varakevadised külmetushaigused. Hoiduge mõttetutest riskidest, sest aasta esimesel poolel on oht ennast kergesti vigastada.

(Vida Press)

Ambur

23. november – 21. detsember

Amburi aasta kulgeb tõusude ja mõõnadega. Peate harjuma, et sel aastal tuleb ellu tõsisemalt suhtuda. Võite oma elu muuta uutele projektidele pühendudes ja mõnele senisele tegevusele hoopis teist suunda andes.

Amburil on õnne leida aasta jooksul tööd, kui tal seda hetkel pole. Seega on teile lubatud teha vabalt töökohavahetusi, kuigi teised leiavad, et otsustate mõtlematult kiirustades. Enamasti on uus koostöömudel teie jaoks senisest palju huvitavam. Töökohavahetus tingib enesetäiendust, vajadust midagi juurde õppida. Täienduskoolitus võib olla seotud ka reisidega, kuid igal juhul on karjääriaasta Amburitele suurepärane.

Aktiivsem aeg tööelus on augustis ja septembris. Samal ajal võib teil tekkida soov vahetada või muuta senist töökohta, kuna on tekkinud konfliktid. Kõigele vaatamata ärge tegutsege mõtlematult, eriti septembris.

Suurema osa aastast saate töökaaslastega siiski kenasti läbi. Märtsis võib ette tulla mõningaid arusaamatusi, kuid aprillis ja mais oskate teha suurepärast meeskonnatööd.

Rahaga oskate sel aastal hästi ümber käia. Vajadusel oskate teha arukaid investeeringuid, võite ka aktsiaturul osaleda. Hea aeg raha paigutamiseks on aasta algus ja lõpp. Lähedased võivad teha teile koguni etteheiteid, et olete liialt kokkuhoidlik ja ajate kasinalt läbi. Säästlikkus on teie tulevikku arvestades vajalik ja soodustab investeeringuid. Üsna tõenäone, et leiate lisateenimise võimalusi või jõuab raha teieni sealt, kust te seda oodatagi ei oska.

Isiklikud suhted kulgevad rahulikult, aasta lõpus oskate oma suhted eriti soojaks ja armastusväärseks muuta. Kui teil ongi partneriga olnud eelnevatel kuudel erimeelsusi, siis aasta lõpus tuleb suur leppimine. Oskate oma suhteid värvikamaks muuta ning kodusoojust nautida. Sel ajal on võimalus tutvuda ka inimesega, kellel on teile pakkuda sõprusest palju enamat.

Vanemate ja kodustega on suhted soojad. Veidi esineb küll möödarääkimisi ja see võib tuua Amburile konflikte. Lapsevanemana oskate suurepäraselt organiseerida laste tegemisi. Oskate neile väga head nõu anda, samas ei suru te laste arvamusi maha. Sel aastal kuulavad lapsed oma Amburist vanemat.

Sõpradega saate hästi läbi, nende abile võite loota aasta läbi. Veedate ühiselt aega ning olete üksteisele toeks. Kindlasti leiate ka uusi sõpru. Olete aktiivne.

Tervis püsib teil aastaringselt hea.

(Vida Press)

Kaljukits

22. detsember – 20. jaanuar

Oodata on huvitavat ja edukat aastat. Teate väga hästi, mida on vaja uuendada ja kuidas elus läbi lüüa. Ületamatuid takistusi ei ole.

Töös ja karjääris on aasta viljakas. Kõik sujub plaanipäraselt. Konkursil osaledes võite just teie saada soovitud ametikoha. Eriti edukas aeg karjääri tegemiseks on sügis. Kui olete juht, siis oskate firma tegevust uutele turgudele suunata. Töökaaslastega on läbisaamine suurepärane eriti suvel. Aprillis võib küll väiksemaid lahkhelisid tekkida, kuid riidudeni need ei vii. Sõpradega suhtlete sel aastal vähem, kuid sellegipoolest arvestate üksteise olemasoluga.

Raha suhtes on Kaljukitsele kõige edukam aeg aasta algus (kuigi teate terve aasta jooksul, kuidas oma asju joone peal hoida). Kodune elu on emotsionaalne ja värvikas. Olete seltsiv ja organiseerite seltskondlikke üritusi. Võimalik, et vahetate ootamatult oma kodu või tegelete aktiivselt koduaias. Oskate töö kõrvalt pühendada aega kodustele ja ka vanematele, eriti sõbralik ja abivalmis olete kevadel.

Loomulikult on teil soov tegeleda oma lastega. Eriti usalduslik vahekord tekib nendega mais, juunis ja juuli esimesel poolel.

Need Kaljukitsed, kes soovivad ennast täiendada või alles alustavad õpinguid, on eriti aktiivsed sügisel. Nii mõnigi Kaljukits soovib õpinguid jätkata välisriigis. Selleks võib võimalus avaneda suvekuudel, samal ajal võidakse teile pakkuda ka puhkusereisi. Kuna aasta on igati aktiivne, siis võtate osa paljudest kultuuriüritustest.

Kui olete armuelus üksik, võite mõnes korraldustiimis osaledes luua uusi tutvusi ja koguni armuda. Abikaasaga on suhted eluterved, osalete mitmesugustel üritustel, võimalik on ka koostöö. Toetate teineteist kõiges, oskate partnerile rõõmu valmistada. Nii mõnigi vallaline Kaljukits võib sel aastal abielluda.

Tervis on teil suhteliselt hea, kuid sellegipoolest ärge seda proovile pange. Suvel tuleb kindlasti võtta aega puhkamiseks, siis kaovad ka väiksemad terviseprobleemid.

(Vida Press)

Veevalaja

21. jaanuar – 19. veebruar

Ees ootab sündmusterohke ja emotsionaalne aasta. Periooditi olete oma eluga igati rahul, kuid olenevalt tujust võib esineda ka raskemaid hetki.

Tööelus olete üsna rahutu. Ihkate midagi uut, paljud asjad ei taha sujuda. Uuenduste jaoks, ka töökoha vahetuseks, sobib aeg alates 10. oktoobrist. Sel ajal võite saada ametikõrgendust või mõne uue üllatusliku pakkumise. Töökaaslastega on suhted suurepärased juunis ja juulis. Konfliktid lahenevad sujuvalt töö käigus.

Õpingud, eriti keeleõpe, kulgevad edukalt. Kui on tegemist eriala valikuga, leiate selle õige. Aasta jooksul võib ette tulla nii õppe- kui ka puhkusereise.

Raha suhtes on Veevalaja hooletu. Raha on küll varasemast rohkem, kuid kahjuks kipute seda heldelt loopima ja abistama absoluutselt kõiki, kes ainult abi küsivad. Riski hajutamiseks peaks teie rahaasjadel silma peal hoidma kompetentne inimene, kellel on teie täielik usaldus. Arvestage, et hooletuses ja hajameelsuses võite osa rahast kaotada ka varguse või pettuse tõttu. Suuremaid tehinguid te ette ei võta, kui just mõni projekt lubatust suuremat summast sisse ei too.

Isiklikus elus on oodata nii mõndagi ilusat – kas huvitavat reisi või armuseiklusi. Rahulolu pakub ka koostöö ja suhtlemine sõpradega. Mõningaid lahkarvamusi võib ette tulla juuli lõpus ja augusti alguses. Sel perioodil on aga romantilised tunded haripunktis, võite muuta oma kooselu senisest palju sisukamaks, leida uue partneri või kõrvuni armuda.

Kui otsustate värskendada kodu, tehke seda kevadel. Eriti hästi mõjub Veevalajale koduaias nokitsemine. Koduste ja vanematega on suhted väga head. Ainult märtsis võite mõne pereliikmega veidi nugade peale minna, kuid omavaheline läbisaamine paraneb peagi.

Sel aastal väldite suuri rahvakogunemisi. Eelistate lävida privaatsemate seltskondadega, et üheskoos elu üle filosofeerida. Sõprussuhted on varasemast jahedamad, mõnigi suhe võib olla ammendunud. Küll aga võib leida paljudeks aastateks vanema meessõbra, kes on nagu vanem vend.

Lastega suhtlete vabalt ning üsna tihti. Sel aastal tunnustate nende individuaalsust ja saavutate nendega eriti suvekuudel hea hingelise klapi. Oskate neid rääkima panna rõõmudest ja muredest, vajadusel suunate neid, eriti kui tegemist on õrnas eas teismelistega.

Tervis ei vea teid alt, kuigi suve esimesel poolel võib endast märku anda mõni krooniline haigus.

(Vida Press)

Kalad

20. veebruar – 20. märts

Kalade aasta tõotab tulla huvitav: elate unistuste maailmas, kuigi vajadusel olete ka kahe jalaga maa peal. Tasakaalukus võib ligi tõmmata soodsaid projekte.

Tööalaselt võite saada mõne väärt pakkumise või edutatakse teid ametiredelil. Suudate luua uusi struktuure. Loominguline töö sujub takistusteta, isegi rutiinset laadi tööde tegemine laabub üle ootuste hästi. Olete edukas, kuid vaatamata sellele on võimalik ka töökoha vahetus. Alates oktoobrist võite kaaluda pakkumisi, välistatud pole isegi eriala vahetus. Olenemata sellest, milliseks kujuneb teie valik, olete sellega hiljem rahul.

Üsna tõenäone, et õpingud toimuvad Eestist kaugemal. Võite ette võtta ka puhkusereise pere ja sõpradega, needki avardavad teie silmaringi.

Raha kipute välja käima mõtlematult, võite osta mõttetuid asju ning hiljem raiskamist kahetseda. Üllatuslikult võib raha sisse tulla kas loteriis, kingitusena või ka pärandusena. Silmapiiril võib terendada kinnisvaratehing või töö, mis toob teile raha sisse oodatust oluliselt rohkem. Raha liikumine on muutlik ning oleks hea, kui keegi lähedastest tehinguid veidi suunaks.

Isiklikus elus on suhted elukaaslasega rutiinseks muutunud. Süda ihkab senisest enam romantikat ja komplimente, kuigi jäänud on ka koosolemise võlu. Asjade paremaks sujumiseks peaksite koosolemiseks rohkem aega ja võimalusi leidma. Romantilisele lainele lülitumiseks on parim aeg sügis. Kui olete üksik, võite leida toreda kaaslase, kes kütkestab teid igas mõttes. Tõmme on vastastikune, sestap on võimalik, et sõprus kasvab armastuseks.

Kodune elu sujub tempokalt. Kinnisideeks saab kodu värskendamine. Võimalusi, ideid ja raha teil selleks jätkub. Kõike seda ei tee te üksi, vaid koos oma kallite lähedastega.

Abistate meelsasti vanemaid ja nemad teid. Suhtlete tihemini oma sugulastega – isegi nendega, kellega pole aastaid kohtunud. Üheskoos taastate mõne unustatud peretraditsiooni.

Lastega on läbisaamine suurepärane, eriti kui nad on ületanud murdeea. Nad arvestavad teie soovitustega. Ühiseid ettevõtmisi on rohkelt, eriti juunis ja juulis.

Sõbrad on sel aastal ülitähtsad. Nii mõnedki Kalad võivad leida sõbra, kes jääb nende ellu pikkadeks aastateks.