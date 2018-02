See oli 20-aastase Kimi jaoks esimene kord, mil teda pealinnast välja lubati. Neiu on ülikoolis priimus ning inglise keele klassis silmapaistvaim õpilane. Just nendel põhjustel ta valituks osutuski.

Põhja-Korea on oma range režiimi tõttu tuntud ohtliku sihtpunktina isegi turistidele, keda iga vale liigutuse eest range karistus ähvardab. Ometi õnnestus ühel prantslasest fotograafil vestelda nelja silma all kohaliku tudengiga, kelle veendumused ja teadmised piltnikku pehmelt öeldes šokeerisid.

Näiteks ei olnud Kim kunagi kuulnud ülemaailmsest popstaarist Lady Gagast. Küll aga teadis ta Michael Jacksonit. Küsimuse peale, miks põhjakorealased läänelikku popmuusikat ei kuula, vastas neiu, et nende riigis nauditakse pigem Mozarti, Bachi ja Beethooveni loomingut.

Samuti ei jaganud ta iPad'ide ja teiste tehnikavidinate vaimustust. Fotograafil oli nende lühikese reisi jooksul tahvelarvuti alati kaasas ning ta selgitas Kimile, et kuulab selle abil muusikat, vaatab videoid ning loeb e-kirju. Neiu teda aga ei uskunud.

Lafforgue tutvustas Kimil lõhkiseid teksaseid, mis on läänemaailmas väga populaarsed, ent neiut need ega teised moeröögatused ei huvitanud. "Naisel peaksid olema suured silmad, kõrge nina, väike suu ja valge nahk. Ja ta ei peaks olema liiga kõhn," rääkis Kim, millised on sealsed iluideaalid. "Põhja-Korea naised on tõeliselt ilusad lilleõied."

Kimi sõnul on stiil viimane asi, mille peale nad mõtlevad. Isegi soengute puhul pole see oluline, sest keegi ei värvi juukseid ning ühtmoodi juuksestiil on nende endi soov. Sellest hoolimata väitis neiu, et valikut on neil piisavalt.

Lafforgue küsis muu hulgas, kas preili peab Kim Jong-un'i atraktiivseks meheks, kuid sai selle eest kohe pragada, sest küsimus oli neiu jaoks liialt solvav. Kim lisas, et poisid ja tüdrukud isegi ei tantsi koos liigse häbelikkuse tõttu.

Fotograafi üllatas enim Kimi veendumus, et vallalised naised ei jää rasedaks. "Seda ei juhtu mitte kunagi," oli neiu veendunud.

Samuti oli mehe jaoks üllatav väide, et hamburgeri leiutas Kim Jong-il 2009. aastal. Ühel hetkel möödusid nad tänaval kinnastega naisest, kes sõi hamburgerit. Kimi selgituse järgi kasutatakse seal hamburgeri söömiseks kilekindaid, et mitte käsi määrida.

Vaatamata sellele, et lühikese reisi ajal pealinnast väljapoole nägid nad mitmeid kerjuseid, usub Kim siiralt, et Põhja-Koreas on kõik võrdselt rikkad.

Neiu unistab, et saaks kunagi sõita Suurbritanniasse reisile. Ameerika Ühendriikidesse Kim ei kipu, sest vihkab ameeriklasi.