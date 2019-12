FOTOD | Kodud on põlema läinud nii telekast kui külmkapist

Päästekeskuse menetlejad Armand Jürgenson ja Vello Teinemaa räägivad Õhtulehele puhtast praktikast sellest, mis seadmed tihtipeale seisvad tulekahjude taga. „Elektriseadmesse ei ole viga sisse projekteeritud, aga seda on võimatu ka nõnda projekteerida, et viga sinna sisse ei teki ,“ ültes Teinemaa teema sissejuhatuseks.

„Kui asi ei ole läinud totaalseks tulekahjuks, siis põlenud ei ole peale teleka mitte midagi. Telekast on alles ainult väga väike osa trükkplaadist. Kõik on must, süsimust. Kõik mis seal korteris on. See on tüüpiline pilt, kui elektriseade hakkab seest põlema,“ kirjeldas Teinemaa nähtut. Ta soovitab inimestel kodust väljudes mitte jätta tehnikat ooterežiimile, sest eelmainitud stsenaarium ei ole välistatud.