USAs elav abielupaar ärkas ühel ööl üles ebameeldiva üllatuse peale. Vanematele kaissu pugenud laps haises koera väljaheidete järgi. Asja uurima asudes selgus, et sekeldusel oli veel kolmas osapool.

Ehmatusega üles ärganud paarike nägi elutoas kaost – kogu põrand oli kaetud koera väljaheitega.

Pereisa kirjutab Facebookis: "Millalgi kesköö ja poole kahe vahel kakas meie koer Evie elutoa vaibale. See on ainus kord, kui ta midagi sellist on teinud, ja ilmselt seetõttu, et unustasime ta enne magama minekut õue lasta," kirjeldab ta, millest kaos alguse sai.