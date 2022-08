60 AASTAT TRAAGILISEST PÄEVAST: kas Marilyn Monroe tõepoolest mõrvati?

Teise teooria kohaselt pani mõrva toime maffia – kas siis selleks, et presidenti ja tema venda süüdi lavastada või siis selleks, et Monroe ei saaks mafioosode saladusi välja rääkida. Veel polevat võimatu, et maffia tappis Monroe’ Bobby Kennedy tellimusel.

Briti ajakirjanik Anthony Summers, raamatu "Jumalanna: Marily Monroe salaelud" (1985) autor on samuti veendunud, et näitlejanna surmas on mängus Kennedyte käsi. 650 Monroe’ga seotud inimest intervjueerinud Summersi väitel oli Monroe’l mõlema vennaga armuafäär.

Norma Jean Baker Foto: Vida Press

1. juuni 1926 – Los Angeleses sünnib Norma Jean Mortensen. Tema ema Gladys on RKO stuudios filmilõikaja. Ääretult kaunis naine kannatab vaimuhaiguse all ja annab korduva psühhiaatrilise ravi tõttu tütre võõrastele kasvatada.

1942 – 16aastane Norma Jean abiellub 21aastase James Doughertyga. Abielu kestab vaid neli aastat.

Nooruke iludus teeb modellitööd ja värvib oma punased kiharad (pildil) blondiks.

1946 – Norma Jean Baker võtab nimeks Marilyn Monroe. Ametlikult vahetab ta nime alles aastal 1956. 20th Century Fox sõlmib Norma Jeaniga lepingu.

1947 – esimene kõrvalosa filmis «Šokeeriv preili Pilgrim». Järgneb paar kõrvalosa, kuid Fox keeldub lepingut pikendamast ja Norma Jean jätkab modellitööd ning õpinguid draamakoolis.

1949 – legendaarne aktifoto kalendris, viis filmi.

1950 – soosiv kriitika rollide eest filmides «Asfaldidžungel» ja «Kogu tõde Eevast».

1951 – seksikas blondiin saab kop­sakama rolli filmis «Armupesa» ja hakkab kuulsust koguma. «Armupesa» võtted kuulutatakse Mari­lyni ujumistrikoo tõttu kinniseks.

1952 – filmis «Monkey Business» nähakse Marilyni esimest korda plaatinablondina. Soengust saab tema firmamärk.

1953 – «Härrasmehed eelistavad blonde», «Kuidas miljonärile mehele saada». Algab suhe pesapallitäht Joe DiMaggioga. Marilyn on tõusnud tõeliseks kassatäheks.

1954 – abiellub jaanuaris Joe DiMaggioga. Oktoobris antakse teada lahutusest.

1955 – «Seitsme aasta abielukriis», milles tehtud rolli peetakse üheks Marilyni tugevamaks. Filmist on pärit legendaarne kaader, kus metroorestist kerkiv tõmbetuul lennutab näitlejatari valge kleidi õhku.

1956 – «Bussipeatus», millega Marilyn tõestas kriitikutele draamanäitleja võimeid. Abielu näitekirjanik Arthur Milleriga.

1959 – «Džässis ainult tüdrukud».

1960 – George Cukori «Let’s Make Love» («Armastagem») Yves Montand’iga, kellega Marilynil tekib armusuhe.

1961 – lahutus Arthur Millerist. Draama «Kohanematud», mis jäi luigelauluks nii Marilynile kui ka Clark Gable’ile.

1962 – juunis vallandatakse Marilyn filmi «Something’s Got to Give» võtetelt. Paistab, et tema karjääriga on lõpp. Diiva tõmbub üksindusse. 5. augustil leiab majapidajanna voodist tema alasti surnukeha. Väidetavalt on Marilyni käes telefonitoru. Surma põhjuseks nimetatakse barbituraatide üledoosi.