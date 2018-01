Täna kaks aastat tagasi suri David Bowie. Taasavaldame 12. janauaril 2016 ilmunud loo.

David Bowie vandus alla poolteist aastat kestnud heitlusele vähiga.

"Vaadake üles, olen taevas. Mul on armid, mida pole näha." Selliste sõnade vabises silmini sidemeisse mähitud David Bowie elava laibana oma viimases videos "Lazarus", mis ilmus vaid kolm päeva enne tema surma. Ükski fänn ei osanud aimata, et see oli viimset võitlust pidava poplegendi hüvastijätt.