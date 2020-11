Maailm ÕL ARHIIV | Pariis on pisarais, aga pole hirmul! Tõnis Erilaid , täna, 10:20 Jaga: M

AUAVALDUS HUKKUNUTELE: Mees on toonud lilli baari juurde, kus tulistamises hukkus esialgsetel andmetel 14 inimest. Foto: Reuters/Scanpix

Kell näitas 21.49 reede õhtul. California ansambel Eagles of Death Metal mängis Pariisis Bataclani kontserdisaalis Boulevard Voltaire’il poolteise tuhande vaimustatud kuulaja ees oma loo "Kiss The Devil" algustakte, kui saalis raksatasid lasud. Raadiomees Pierre Janazak istus oma õe ja sõpradega rõdul ja mõtles: see ragin on kindlasti mingi osa kontserdist.