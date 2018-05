Laupäevahommik oli 27. mail 23 aastat tagasi nagu kevadel ikka – pilved ähvardasid hoovihmaga, sooja oli 15 kraadi ringis, puhus õrn lõunatuul.

Liivalaia tänaval ei liikunud kedagi, kui noorepoolne mees naabermaja katuselt Hansapanga katusele ronis, sealt allapoole minnes võtmega rauduksi lahti keeras ja kell 9.37 panga inkassatsiooniruumi astus. Relv käes. Käsutas seal olnud kaks naiskassiiri põrandale pikali, ladus avatud seifist 2 292 424 krooni kotti ja kõndis kolm minutit hiljem minema.

Inkassatsiooniruumis signalisatsiooni polnud. Turvamees saabus seitse minutit pärast röövli lahkumist, politseipatrull sai röövist teada kell 10.02. Turvakaamera­piltidel oli näha, et tumedais inkassaatoreile sarnastes rõivastes mees oskas täpselt õiges kohas käe näo ette tõsta. Tuvastati vaid seda, et ta võis olla 25–30aastane, umbes 175 sentimeetrit pikk ja kõneles eesti keeles.

Omapäi pangas ringi konnata võis ainult inimene, kes ülihästi kõiki sealseid saladusi tundis. ­Politsei lootis, et seeläbi on röövlit – oletati, et tegelikult oli neid rohkem kui see üks, keda nähti – kerge tabada.

Aga võta näpust. Sõjajärgne suurim pangarööv (eelmine ­rekord oli 1993. aastal, kui kolm meest EVEA panga filiaalist ­rohkem kui miljon krooni viisid) jäigi avastamata.