VIDEOD JA FOTOD: Kuu-lendude "tolmune tosin" 

Arvatakse, et Kuu tekkis ligikaudu 4,5 miljardi aasta eest, üsna varsti pärast Maad. Kuigi teooriaid on mitu, on neist enim tunnustatud see, et Kuu tekkis Maa ja Marsi suuruse taevakeha kokkupõrke tagajärjel. Kuu keskmine kaugus Maast on 385 000 kilomeetrit.

Esimese mehitamata kosmoselaeva saatis Kuule NSV Liit programmiga Luna 1959. aastal.