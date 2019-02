ÕL ARHIIVIST | Jüri Pihl: alati tasub elada oma elu nii, et sul poleks häbi tagasi vaadata

Kui oleks üks asi, mida kuldkalakeselt saaks soovida Eesti julgeoleku parandamiseks, ainult üks, siis mis see oleks?

Ma sooviks, et Eesti inimestesse sisendataks eneseusku. Et nad on kaitstud, et ei tasu kedagi karta ja tuleb olla väärikas Eesti kodanik. Usku endasse. Aga ma toonitaks veel kord, et majandus on kõige alus.

Väidetavalt on kaitsepolitsei Eesti juhte kogu aeg hoiatanud, et nad seisaksid vastu viisavabadusele Venemaaga.

Miks me viisavabaduse eest hoiatame? Me oleme ju Venemaale väga lähedal ja seetõttu Euroopa Liidus viimased, kes seda viisavabadust pooldavad. Samas – juba 2007. aastast on olemas viisavabadus diplomaatilist passi omavatele Vene kodanikele.

Need, kes tahavad ja kes on ohtlikud, küll need ka passi saavad. Teiseks – me oleme Schengeni liige. Paljud Schengeni maad annavad elamislubasid, mis automaatselt annavad õiguse vabalt liikuda. Ja eri andmetel on Venemaalt lahkunud 10–15 miljonit venelast. Nii et mul tekib küsimus, mida see viisavabaduse vastu sõdimine enam annaks. See ei takista seda kontingenti, kes tahab tulla.

Kas rohelised mehikesed on juba Eestis? Kusagil varjusurmas, ootavad oma aega.

See roheliste mehikeste teema on ülemüstifitseeritud. Nad olid siin olemas 2007. aastal, kui see kuju ära viidi. Siis nad seisid seal, aeg-ajalt, kahekaupa. Kah rohelises vormis. Ja ükski piir ei pidanud neid. Ei piirivalve ega migratsiooniamet. Nad olid siin ja seisid seal. Nendega tuleb iga päev tegelda. Ega nad ei teki siis nii, et tulevad parves üle piiri ja siis on siin.