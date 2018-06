"Ilmastikutundlikumad on inimesed, kellel on kroonilisi või varjatud haiguseid nagu astma, depressioon või migreen, mis ägenevad või löövad välja mõne keskkonnateguri taseme, tugevuse või sageduse muutumisel, mis eeldavad kohanemist," selgitab Kamenik, kelle sõnul kohanduvad aktiivsed ja liikuvad inimesed ilmamuutustega paremini. "Kui tervis on kehv, siis on ilmamuutuse mõju organismile rohkem tuntav."

"Ilmastikutundlikkuse seisukohalt võime keskkonnategurid jaotada kaheks: need, mille eest saame varju minna, nagu tuul või ebasoodne temperatuur ja üldiselt mõjuvateks, milleks on kosmiline kiirgus, õhu ionisatsioon ja elektromagnetilised lained," selgitas Kamenik.

Ilmamuutuste puhul suurenenud vaevused on seotud suurte õhumasside liikumisega, mille tõttu tekivad mitme kuni mitmekümne kilomeetrise lainepikkusega elektromagnetlained, mis mõjutavad vegetatiivset närvisüsteemi ja selle kaudu inimese tervist.

"Võib arvata, et ka suurematel laiustel asuvates piirkondades elavate inimeste ilmatundlikkus on suurem või vähemalt saab seda uurida ja mingeid seoseid leida, sest ilm on muutlik. Troopikas on ilm palju stabiilsem ja mõju ilmselt väiksem," arvas Kamenik.

Kui tegu ei ole ilmamuutustega, siis on mehe sõnul põhjuseks enamasti ebasoodne keskkonnatingimus, näiteks liiga kõrge temperatuuri korral on inimesed uimasemad, madala õhurõhu korral samuti uimasemad ja kaasneb ka peavalu.

"Ilmastikutundlikkuse, suremuse ja ilmavahelise seoste kohta on tehtud huvitavaid uurimusi. Selliste uurimuste ja analüüside tulemusena on näiteks selgunud, et rõhkkondade vahetumisel on suremus suurem," lisas ta.

Huvitavad seosed tervisega on ka õhuionisatsioonil. Näiteks negatiivsed ja kerged ioonid on tervisele soodsamad kui rasked või positiivsed.

Sealjuures tekib äikesega palju negatiivseid ioone, mis loovad värskuse, kui äike on üle läinud. Kuumade niiskete päevade korral väheneb negatiivsete ioonide hulk õhus, sest niiskuse tõttu on õhu elektrijuhtivus parem ja negatiivne laeng juhitakse pinnasesse, õhku jääb alles positiivne.