ÕL ARHIIV | Jaan Kaplinski: kuskil minu südames elab Vene monarhist

"Kuskil minu südames elab Vene monarhist," tunnistab literaat ja entsüklopedist Jaan Kaplinski julgelt. "Ma olen mõelnud, et tegelikult elame veel sellest rasvast, mis koguti Venemaa, Austria-Ungari, Briti impeeriumites!"

Miks Venemaa ei suuda olla normaalne riik?

Mulle on Venemaa valuline küsimus. Võib-olla on see imelik, aga ma tunnen endas – mitte nõuka-nostalgiat, hoidku taevas! –, aga... minu perekonna kuldaeg oli Vene impeeriumi viimased aastad enne Esimest maailmasõda. Siis olid mu mõlemad vanaisad end üles töötanud ja väga hääl järjel.

Mulle on Vene impeerium midagi väga ilusat ja lootustandvat, kus kõik läks nurja, sest sõjast oleks Venemaa veel välja tulnud, aga bolševike võimule saamisega kukkus ta musta auku.

Hiljem tuli veel Stalin, kellest ei saa Venemaa siiani kuidagi üle. Praegu on Stalini kultus jälle tõusuteel ja ma ei saa sellest aru. Stalini ajal sai valitsevaks mõte, et riik on olulisem kui inimesed: pole inimest, pole probleemi.

Üks kõige hullemaid asju, mida ei saa kuidagiviisi parandada, on riigi inimressursside raiskamine – kui räägime küüniliselt, majandusteadlase sõnadega.

Ressursside raiskamine selles mõttes, et kui kõik maha tappa, siis töötegijaid ei jäägi?

Osalt muidugi inimeste hävitamine, jah. Samas lisaks see, et kõrgelt kvalifitseeritud akadeemilised tippspetsialistid viidi omalt alalt ära...

Geneetik Jossif Rapoport leidis pärast konflikti Lõssenkoga hädapärast koha kuskil geoloogide ekspeditsioonis, kus ta kandis koormat.

Nikita Moissejev, tippmatemaatik, Rooma Klubile olulisi rehkendusi teinud mees jäi tööta, kuna vist tema võõrasema represseeriti; Moissejev sai lõpuks hädaga koha kuskile provintsiülikooli; keegi soovitas, et proovi – seal pandi terve kateeder matemaatikuid istuma.

Sinna sai siis noor geenius Moissejev tegema kõige lihtsamat õpetajatööd.

Lennukikonstruktor Tupolevile anti luba otsida üles inimesi, keda ta peab vajalikuks oma töö jaoks. Ta ise lasti samuti enne vangist välja. Siis ta tegi nimekirja – 200 nime! –, ja tuli välja, et praktiliselt kõik istusid kuskil laagrites.

Austada Stalinit kui riigi kindlustajat... riiki ilma inimesteta ei ole! Ja kui nii edasi läheb, siis on ka praegusel Venemaal varsti kitsas käes.