ÕL ARHIIV | Sugurakk soola ja pipraga ehk Mida me sööme, kui me sööme muna?

"Kriips-kriips-kriips-kriips," viilib rakubioloog Sulev Kuuse kanamuna koort. Ta viilib munakoorde neljakandilise, poole ruutsentimeetri suuruse avause. Kougib sellelt peenikese konksukesega munakoorekaane ja jääb ootama.

Gravitatsiooni mõjul peab ilmuma vaatevälja iduketas: munakollase peal asetsev sõõr – umbes nagu päikeselaik Päikesel – piirkond, kus hakkab arenema tulevane linnupoeg, kui eelnevalt on juba toimunud munaraku viljastumine spermiga.

Jah, omletti süües või härjasilmi praadides ei mõtle me just sageli, mis veidi loppis pallikesed need õigupoolest on, mida kana istumise alt aeg-ajalt leitakse.