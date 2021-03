ÕL ARHIIV | „Lennart võib-olla ei saanudki aru, et ta kihutab: ta lihtsalt istus rooli ja hakkas sõitma.“

President Lennart Meri 85. sünniaastapäeval meenutab Mart Meri, milline perepea tema isa oma kirjaniku- ja filmimeheaastatel oli.

"Lennart õppis autojuhtimise ära üsna kõrges eas, mõned aastad enne oma 50. sünnipäeva. Alguses oli tal rooli taga see häda, et ta ajas kiirustades segi, kus on vasak, kus parem pool. Lõpuks kleepis ta armatuurlauale silme ette sildid "vasak" ja "parem"," räägib Mart Meri oma isast, kes võttis ka autojuhtimist loominguliselt – reeglitest ennast eriti piirata ei lasknud.

Lennart Meri hea sõber Ignar Fjuk on öelnud: "Kui Meril üldse mingisugune puudus oli, siis see, et teda ei huvitanud, mida teised inimesed temast arvavad."

Meri karjääri vaadates tundub küll, et temas pidi olema üksjagu edevust.

"Eks ta ikka oli edev ja otsis tähelepanu. Ta kujundas juba ammustel aegadel täiesti teadlikult oma suhtlusvõrgustikku, kas või selliste väikeste võtetega nagu jõulukaartide saatmine. Mäletan 1960ndatest, kuidas ta koostas pika nimekirja inimestest, kellele saata jõulukaart. Väikese korraliku käekirjaga oli kirja pandud 200–300 nime."

Sarnaneb moodsa valimiskampaaniaga.

"Jah. Ja nii palju, kui tookord võimalik, saatis ta kaarte ka välismaale – inimestele, kellega tal oli olnud üsna põgusaidki kontakte. See oli väga teadlik enesest teada andmine, enda pildil hoidmine. Väga lihtne võte, mis laiendas ja tugevdas tema tutvusvõrgustikku ajal, mil vaba suhtlus käis teiste reeglite järgi kui tänapäeval. Tagantjärele mõeldes oli selline tegevus ikka väga ettenägelik – et kord tuleb aeg, millal sõlmitud suhted on vajalikud mitte ainult iseendale, vaid laiemalt kogu Eestile.