ÕL ARHIIVIST | Leinajate hulk varisenud Maxima juures ei vähenenud... Möödus 10 aastat 54 inimelu nõudnud Riia tragöödiast

Lätis kuulutati pärast õnnetust välja kolmepäevane lein ning alustati korjandust kaubanduskeskuses hukkunute perekondade ja vigastatud inimeste toetuseks. Juba paari päevaga oli annetatud rohkem kui 290 000 latti. Maxima Latvija lubas lastele, kes kaotasid kohutavas õnnetuses vanemad, maksta igakuist toetust Läti keskmise palga (praegu on see 500 latti) ulatuses kuni nende täisealiseks saamiseni. Kolm last jäid ilma mõlemast, 16 ühest vanemast.

Uurijad pole veel jõudnud õnnetuse põhjuste täpse tuvastamiseni. Läti asjatundjad on arvanud, et ehitajad kasutasid terasfermide ühendamisel ettenähtust nõrgemaid polte. Need ei pidanud vastu katusele rajatava laste mänguväljaku tarvis kohale veetud mulla ja kuhja asetatud kergkruusakottide raskusele. Seda enam, et Riias oli pikka aega vihma sadanud ja mulla jms raskus mitmekordistus. Paljud pääsenud mäletavad, kuidas pärast varingut sööstsid poodi veemassid, mis võib vihjata ka sellele, et katuselt liigvett ära juhtima pidanud torud olid umbes. Ekspertide hinnangul on Zolitude’i piirkond oma pinnaselt üldse ehituseks sobimatu.