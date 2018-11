ÕL ARHIIVIST | „Hinged toetavad meid, toovad olulisi sõnumeid.“

Sel sügisel võttis tütar linna kaasa osa papa tööriistadest – niisama nipet-näpet, ei midagi erilist. Paar ööd hiljem nägi Liivi unes, kuidas papa närviliselt köögi ja toa vahet tammus, siis tema ees seisma jäi ning etteheitvalt ütles, et tal jääb nüüd jupp juhet puudu.

Viktor: «Surm on devalveerunud, ja sellest on kahju!»

Igavikuteemadel meelsasti kõneleval 67aastasel Viktoril on seljataga kolm operatsiooni ning teda ootab jaanuaris veel neljaski lõikus. Viktor räägib surmast nagu teisest eluvormist: «Aega on lõputult. Aeg lõpeb meie surmaga ja pärast surma pole ajal mingit tähtsust.» Ta usub, et me kõik oleme ajarändurid.

Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti Kellelegi etteheidet tegemata arvab Viktor, et tänapäeva noortel on surmaga palju lõdvem suhe. «Kõik filmid ja arvutimängud on vägivalda ja surma täis. Aga tegelane tõuseb püsti ja kõnnib edasi.»

Mees muigab mõrult, et vast jõuab noorele inimesele surma mõiste alles siis kohale, kui lähedane inimene kõrvalt kaob. «Kui arved jäävad maksmata ja toit lõpeb külmikust otsa. Aga enne seda peab ta Facebookist teada saama, et isa on surnud.»

Viktorit häirib, et poeg hoiab surnuaiast eemale nagu katkust. «Ma ükskord küsisin, kas ta teab, kus on vanaema ja vanaisa hauaplats. Et lähme, ma näitan. Kähvas siis mulle vastu, et kui on vaja, küll siis üles otsib. Nii jäigi, mina pole seda teemat enam üles tõstnud.»

Hingedepäeval asetab Viktor isatalus aknalauale küünla ja kallab ka kadunud papale pitsikese head viina.