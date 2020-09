ÕL ARHIIV | Kuidas Marie Under seksiskandaali kisti 

Raamatus kirjeldab Kiin ka Underi ja Friedebert Tuglase kirepalangut. Kui varem on uurijad järeldanud, et kirjanikke sidus vaid platooniline kiindumus, on Kiin arhiividest leidnud andmeid, mis siiski ihulisele läbikäimisele vihjavat.

Evelyn Sepp nimetab Kiini käsitlusviisi «vananaiselikuks ja kadetsevaks bulvariajakirjanduseks»: «Sageli pole asi selles, mida kasutatakse, vaid kuidas. Ja see, kuidas proua Kiin seda kasutas, on lubamatu.»

Kiin leiab aga, et Underil endal polnuks oma intiimelu kajastamise vastu vähimatki: «Underi lemmikraamat oli Georg Brandese monograafia Goethe eluloost. Miks see raamat talle nii meeldis ja miks ta seda ikka ja jälle uuesti üle luges? Just sellepärast, et seal käsitleti detailselt Goethe eraelu, tema naissuhteid, tema loomingu eraelulist tausta kuni väga detailsete üksikasjadeni.»

Sirje Kiin soovitab Evelyn Sepal kõigepealt raamat läbi lugeda. «Minu teos on teaduslik uurimus. Uurimuses on oma süsteem: esiteks on teoreetilised seisukohad, siis arhiivinäited ja lõpuks järeldused. Kui mingi üksik lause või näide rebitakse kontekstist välja, siis võib väita, mida iganes. See pole aus ega õiglane.»

Kiin rõhutab, et Underi Tartus asuv arhiiv on avalik ja kõigile kättesaadav. «Ausa kirjandusteadlase kohus on kirjeldada võimalikult tõetruult seda, mida arhiivid meile räägivad. Seda püüdsin ka mina teha. Kuidas võiks kirjutada biograafiat Eesti esimesest erootilisest luuletajast, vaikides tema vastavaist valikuist ja taustast?» küsib ta. «Mina ei ole tsensor ja Marie Under ei ole neitsi Maarja.»

Eestis saadagu puritanismist üle

Ameerikas elava Kiini arvates tuleks Eestis lõpuks üle saada puritanismist ja väikekodanlikust häbist. «Kui Marie Under julges sada aastat tagasi erootilisi luuletusi kirjutada, siis võiks meil olla ausust ja julgust sada aastat hiljem nende kuulsate luuletuste sünnilugusid ka analüüsida ja tema loomingu tausta avada.»