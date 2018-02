1993. aasta 20. veebruaril maandus Tallinnas Tjumenist Peterburi lennanud kaaperdatud lennuk. Siin vabastati 35 reisijat. Lennuk jätkas pärast tankimist lendu Stockholmi, kus kaaperdaja andis end pärast mitmeid tunde kestnud läbirääkimisi vastupanuta Rootsi võimude kätte. Õhtulehele meenutas sündmust toonane Tallinna Lennujaama lennundusjulgestuse peainspektor Illar Vaks. Ta on mees, kes Eesti lennukite ja lenduritega seotud kaaperdamisjuhtudega kõige paremini kursis. Tema arvepidamise järgi on neid olnud 14, aga kõik toime pandud nii sügavas minevikus, et detailideni mäletab ta vaid ühte. (Mati Hiis) Ehkki kapten Illar Vaks on ise lennanud üle 30 aasta ja ülejäänud aja taganud lendamise julgeolekut ning õpetanud välja noore Eesti algusaastate lennunduse kogu Boeingu kaptenite kaadri, pole ta kordagi röövlitega ühte lennukisse sattunud. Küll oli ta läbirääkija intsidendis 1993. aastal, kui Tallinnas maandus Tjumeni–Peteburi lennuk plaaniga lennata edasi Stockholmi. Pärast viietunnist läbirääkimist jõudis Vaks nii kaugele, et granaadil juba splindi küljest tõmmanud kaaperdaja Tamerlan Mussajev, kes röövis lennukit koos oma naise ja rinnalapsega, andis kõik 35 reisijat vabaks.

"Kui kaaperdajaga on võimalik astuda läbirääkimistesse, on pool võitu juba saavutatud," märgib teenekas lendur. "Suurem osa lisandub sellele siis, kui läbirääkija suudab kindlaks teha, kas tegu on naljahambaga või mitte. See tähendab, et kas mehel on kaasas pärisrelvad või mänguasjad.

Antud juhul oli tegemist pärispaugutajatega ja asi muutus tõsiseks. Ometi andis selli araks rääkida ja rõhuda ka tema pere võimalikule saatusele. Ent loo lõpp suundus ikka määratud finišisse. Lennuk lendas küll edasi Stockholmi, seal toimus ka kohus, kuid vangistust mõisteti mees ikkagi kandma Venemaal. Seal vangimajas ta end üles pooski." Lennukeid on kaaperdatud kahel põhjusel. Endistel aegadel oli see üks äärmuslikumaid, aga ka väheseid võimalusi lahkumiseks NSV Liidust. Praegu on õhusõidukid koondunud poliitilise võitluse keskmesse. Tallinn oli lemmikpaik Tallinn nagu ka Leningrad või Jerevan ja Thbilisi oli üks röövlite hinnatumaid sihtpaiku. Mõistagi seepärast, et kaaperdajate kaks paradiisi – Rootsi ja Türgi – olid suhteliselt lähedal. Sinna aga ihati põhjusel, et need ei andnud sellisel viisil riiki pääsenuid välja. Tavaliselt peeti kohus kohapeal ja eriti Rootsis mõistetavad karistused olid suhteliselt leebed. See kõik tähendas seda, et Eesti pääses tohutust katastroofist, mis aastake hiljem leidis aset Thbilisis. "Meie õnneks valmis meil 1980. aastaks uus lennujaam koos tolle aja kohta superturvaseadmetega. Siia saabus suur grupp kurjategijaid, kes meie seadmeid vaadates veendusid, et Tallinnast lennukirööv ei õnnestu ja nad ei pääse oma relvaarsenaliga lihtsalt lennukile.