Eelmise nädala lõpus (artikkel ilmus 22. juulil 2008) alguse saanud ilusaima rinnapaari otsingud on jõudnud lõpule - SL Õhtulehe lugejate meelest on kõige kaunim rinnapaar elustiiliagentuuri Deluxe ühel eestvedajal Heti Tulvel (4,23 punkti).

"Ilma paelteta rinnahoidjaid ei saa ma kanda," nõustus Tanja Mihhailova rääkima, milline pesu talle meeldib, missuguseid komplimente on tema rindade kohta tehtud ja kuidas ta suhtub rindade suurendamisesse või palja ülakehaga päevitamisesse.

Missuguseid komplimente on teile rindade kohta tehtud?

Mul on üks sõber Inglismaalt, kes mind nähes alati mu rindade kohta ütleb: "Oh, they are huge!" (Oh, need on hiiglaslikud!) See on kõige naljakam kompliment.

Kuidas suhtute rindade suurendamise või vähendamise operatsiooni?

Normaalselt. Muidugi sõltub ka sellest, miks lõikus tehti. Kui sul on väga ilus rind ja sa tahad seda suurendada näiteks kahe korvi võrra, siis see on veidike imelik. Aga näiteks pärast sünnitamist, kui enne oli ilus rind, näiteks C-korv. Mul paljudel sõbrannadel ei ole enam seda. Siis on tõesti põhjendatud. Vähendamiseoperatsioonile ise vist ei läheks. Kui, siis ehk vaid tervislikel põhjustel. Suurendamisoperatsioonile läheksin äkki siis, kui lapsi saan ja rind kaob.

Kui paljastavaid rõivaid olete nõus kandma?

Tavaelus ma väga paljastavaid rõivaid ei kanna. Mul on ka selline reegel, et kui mul on sügav dekoltee, siis lühikesi seelikuid ei kanna. Fotosessioonid on muidugi teine asi.

Millistele üritustele lähete avara dekolteega rõivastes?

Fotosessioonid, plaadipresentatsioonid või muud avalikud üritused, mis on seotud lavaga. Ma ei ole väga dekolteeinimene. Sõltub tujust ja olukorrast.

Kas päevitate palja ülakehaga?

Kui lähen kusagile välismaale, kus pole eestlasi, siis päevitaksin küll. Ma kunagi tahtsin, aga ei ole veel jõudnud.

Mida naljakat on juhtunud seoses rindadega?

Korra on rind kleidist välja vupsanud, aga õnneks keegi ei märganud. Käisin ühes pulmas ja mul oli ebamugava lõikega kleit, nii et ei tohtinud väga kummarduda. Ühe võistluse ajal nägin ära, et rind hakkab välja tulema, aga jõudsin õnneks kiirelt reageerida.

Millist pesumarki eelistate?

Mul ei ole lemmikmarki. Ma pole üldse firmainimene. Pigem tahan, et oleks mugav. Kui on number, mis sobib, ostan ära.

Kust oma pesu ostate?

Nii Eestist kui välismaalt. Kuna mul on rinna suurus naljakas – ümbermõõt on väike ja korv on suur –, siis ma ei leia nii palju erinevaid variante, kui võiks olla. Kui leian midagi sobivas suuruses, siis las olla.

Kui palju rinnahoidjaid teil on?

Ma ei ole üldse mingi pesuhoolik. Täpselt ei tea, vist 15–20. Neid on erisugust värvi, sportlikke, peenemaid jne.

Mis summa olete valmis rinnahoidja eest välja käima?

Sõltub rinnahoidjast. Muidugi, üle 1000kroonised komplektid kuluvad ka ju samamoodi nagu odavad, alla 500kroonised. Järjekordselt sõltub tujust. Kui on vaja osta, siis ostan.

Milline on rinnahoidja lemmikdisain?

Ei olegi lemmikut. Tähtis on, et korv oleks kõvast materjalist ja et paelad oleksid tavalised, mitte kaela taha seotavad. Ilma paelteta rinnahoidjaid ei saa ma ka kanda.

Mis vanuses saite esimese rinnahoidja?

Seda ma küll täpselt ei mäleta, kooli ajal igal juhul see juhtus.

Kuidas suhtute rinnanibu rõngastamisse või rinna tätoveerimisse?

Need, kes seda teevad, on väga julged. Mina küll ei julgeks selliseid asju teha. Arvan, et see on natuke valusam, kui võiksin kannatada. Kui aga inimesele meeldib, siis miks mitte. Ma ei usu, et ma laseksin ka siis selliseid asju teha, kui see nii valus ei oleks. Ma säilitan enda juures sellist loomulikku joont.

Mida huvitavat on teile dekolteesse visatud?

See on minu jaoks uus asi! Ei ole sellisest viskamisest kuulnud, seda näinud ega proovinud.

Kas ise olete oma rinna suuruse ja kujuga rahul?

Põhimõtteliselt küll.

Kelle rinnad teile endale enim meeldivad?

Kuulsustest küll kedagi ette ei löö, aga mitmel mu sõbrannal on väga ilusad rinnad.

Kallim Mikk Saar: "Tanja rinnad on täiesti ideaalsed!"

"Tanja rinnad on minu jaoks ideaalsed," ütleb tema kallim, laulja Mikk Saar. "Miks sellised? Ma ei ole rohkem näinud," naerab Mikk.