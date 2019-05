ÕL ARHIIV | Peegel: Poisid, kirjutage ikka niipalju tõtt ja fakti, kui vähegi saate! 

Peegli kunagine õpilane Erki Berends meenutas, et Peegel eriti oma tudengite peale häält ei tõstnud. ''Peegli suust kostus vaid raske ohe, kui keegi oli midagi valesti teinud või millegagi hakkama saanud,'' meenutas ta. ''See oli kõvem kui kõuekärgatus ja mõjus palju tugevamalt kui Peegel ohkas ja talle omase pilguga vaatas, mida teda tundvad inimesed peaksid päris hästi teadma. Siis oli ikka häbi küll kui see ohe sealt tuli.''

"Kui ma hakkasin ära minema, võttis Juhan mu käed pihku, et tule mind ikka alati vaatama. Ja siis läks tal ka silmanurk märjaks," meenutab 1957. aastal Tartu Ülikooli ajakirjandust õppima asunud Enn Anupõld oma viimast kohtumist õpetaja ja hea sõbraga.

Viimati kohtus Anupõld Juhan Peegliga kuu aega tagasi. "Kevadega võrreldes oli Juhan palju virgem ja paremas seisus, viskas nalja." Anupõllu sõnul oli Juhan harukordne inimene. Vaikse olemisega. Kellest aga kõik väga lugu pidasid.

"Vaikse tasase häälega ta meid seal õpetas. Kõige olulisem oli Juhani juures ehk isegi see, kuidas ta meis väärikust kasvatas. Ning kogu aeg kordas ta, et poisid, kirjutage ikka niipalju tõtt ja fakti, kui vähegi saate.

Anupõllu arvates oli Peegel eesti ajakirjandusteaduse isa. "Kui poleks olnud Juhanit, poleks ka Tartu Ülikoolis suurel sügaval vene ajal hakatud ajakirjandust õpetama, see on Juhani teene," kinnitab Anupõld.

"See on kirjeldamatu, millise huumorsoonega see mees ta oli," iseloomustab Ivo Linna oma onu Juhanit.

"Kahjuks ei suuda ma kunagi täpselt kirjeldada ega ka kirja panna, kuidas me ükskord tema sünnikodus lage lõime. Lõime kolmekesi. Onu Juhan, kadunud onu Voll ja mina. Ja kuidas need vennad omavahel siis teineteist selle töö juures aasisid! Mina olin nagu rohkem abitööline, aga ma ei saanudki õieti midagi teha, sest ma ainult naersin. Ja minu ema, kes oli ju nende õde, tuli neid lahutama. Iga lause oli pärl, iga lause oli nali. Ja kõik see esitus. See oli midagi müstilist. Ja sellistel puhkudel on alati tohutult kahju, et varrukast pole diktofoni võtta," jutustab Ivo Linna.