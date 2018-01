Jõululaupäeval Tartu ärimehe Taavo Toomsalu sõbrannale üllatusena esinema pidanud Erich Krieger saabus küll kokkulepitud ajal kohale, kuid oli purupurjus, urineeris eramu aiale ning lahkus koos kingitusega, mille pidi laulukava vahel üle andma. Krieger nimetab seda kõike seniilseks jutuks.

Jõululaupäeval tahtis Tartu Krooksu pubi omanik Taavo Toomsalu teha oma sõbrannale üllatuse – kutsuda koju esinema Erich Kriegeri. «Et ta laulaks pool tundi ja annaks siis üle spetsiaalselt Iirimaalt tellitud kingituse – käsitööna köiest valmistatud pühvli,» täpsustab praegu Kariibi mere ääres puhkav Toomsalu. «Summa, mis Krieger küsis, oli tema taseme kohta suhteliselt kõrge – suts üle 10 000 krooni. Aga kuna oli jõululaupäev, mõtlesin, et mis seal ikka,» leppis Toomsalu olukorraga.

Anonüümseks jääda sooviv esinemise korraldaja tunnistab, et eelmise päeva õhtupoolikul, kui etteaste suhtes kokku lepiti, olnud Krieger teisel pool telefoniliini heas tujus. «Pidu käis, aga Krieger lubas, et ta on järgmisel päeval kindlasti kaine,» ütleb korraldaja.