ÕL ARHIIV | Jeltsini ja Rüütli saladus

Neli aastat tagasi presidendivalimiste eel kirjutas Anti Naulainen SL Õhtulehes: «Rüütel räägib, kuidas Boriss Jeltsin korraldas pärast augustiputši Moskvas KGB majas ekskursiooni. «Riigipöörajad olid jõudnud kolme Balti vabariigi jaoks uued presidendid välja valida. Läti presidendiks pidi saama (Alfreds) Rubiks.» Kes pidi saama putši õnnestumise korral Eesti presidendiks, Rüütel ei ütle. Ütleb vaid, et see inimene on ka praegu Eesti poliitikas tegev. «Ma ei taha eesti rahvast lõhestada. Mulle on tehtud ettepanek neist asjust kaamera ees rääkida, ja siis 25 või 50 aastat pärast minu surma salvestis avalikuks teha.»