ÕL ARHIIV | Enneolematu terrorirünnak USA vastu 

New Yorgis pidi eile algama ÜRO Peaassamblee 56. istungjärk. Loomulikult jäi istungjärgu avamine ära ja ka ÜRO personal evakueeriti.

Kahtlus saudi terroristil Osama bin Ladenil

Vastutust toimunu eest ei tahtnud eile veel keegi endale võtta. Loomulikult kahtlustati nii Palestiina äärmusoperatsioone kui USAga sõjajalal seisvat saudi terroristi Osama bin Ladenit. Vahepeal viidati ka Colombia narkomaffiale.

Bin Ladeniga tihedates sidemetes seisev Londoni ajalehe al-Quds al-Arabi toimetaja Abdel-Bari Atwan kinnitas, et rünnaku taga "on peaaegu kindlasti" bin Ladeni juhitavad islami fundamentalistid. Ajakirjaniku sõnul teatanud bin Laden kolm nädalat tagasi, et korraldab pretsedenditu rünnaku USA vastu.

Osama bin Laden on end varjanud Afganistanis. Seal valitseva Talebani esindaja kinnitas, et saudi dissident Osama bin Laden ei saa olla vastutav USA terrorirünnakute eest. "See, mis juhtus USAs, ei ole tavaliste inimeste kätetöö. Selle taga võivad olla valitsused. Osama bin Laden ei saanud seda teha, meie niisamuti," ütles Talebani esindaja Abdul Hai Mutmaen. "Me ei toeta terrorismi. Osamal pole piisavalt vahendeid. Meie mõistame juhtunu hukka. See võib olla kas USA sisevaenlase või suurrivaalide kätetöö. Osama ei saanud seda teha," lisas Talebani esindaja.

Ka islami äärmusrühmituse Hamas usujuht šeik Ahmed Yassin eitas rühmituse igasugust seotust rünnakutega. "Meie, Hamasi võitlus käib Palestiina pinnal. Me ei ole valmis viima oma võitlust väljapoole okupeeritud Palestiina alasid," Ahmed Yassin.

Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) töötajad kaldusid siiski eile arvama, et tegemist on suure tõenäosusega Osama bin Ladeni käekirjaga. USA endine välisminister Henry Kissinger ütles, et niivõrd laiaulatusliku ja hästi organiseeritud terrorioperatsiooni sai korraldada ainult väga võimekas organisatsioon, kel on palju raha.