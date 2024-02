FARSS JA TSIRKUS: Valgevene valimised kulgesid vana rada pidi. Eksiilis opositsioon pole suutnud edusammudega hiilata

Pärast 2020. aasta augustis puhkenud üleriiklike meeleavalduste karmikäelist mahasurumist on Aljaksandr Lukašenka teinud kõike, et vastaste häält vaigistada. Ja suuresti on tal see ka õnnestunud – kohalikust opositsioonist ei saa enam rääkidagi ja ka eksiilis viibivate poliitiliste rivaalide tegevus on eriliste edusammude puudumise ja muude maailmas toimuvate konfliktide tõttu varju jäänud.