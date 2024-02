TÄHTIS TIITEL OMISTATI VALELE INIMESELE! Külalisi tutvustanud Kompus tunnistab presidendiga kätlemisel juhtunud apsakat

Mis saaks olla ilusamat kui see, et pälvid oma töö eest aasta lasteaiaõpetaja tiitli ning sind kutsutakse presidendi vastuvõtule? Eee… eks ikka see, kui tähtsa tunnustuse saajana hõigatakse välja ikka sinu enda nimi, mitte su kaaslase oma! Kätlin Vaheriga paraku just selline eksitus juhtuski.