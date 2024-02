Sisekaitseakadeemia võtab tänavu politseiõppesse vastu varasemast kaks korda rohkem soovijaid

„Eesti turvalisuse tagajate read on jäänud hõredaks, riigieelarvest on eraldatud politseinike väljaõppe suurendamiseks järgnevaks neljaks aastaks kokku 19 miljonit eurot, mis lähiaastatel läheb otseselt uute politseinike koolitamisse. Kõik, kes tahavad panustada Eesti turvalisusesse, omandada praktiline haridus ja kindel elukutse on meile väga õppima oodatud," selgitab sisekaitseakadeemia rektor Kuno Tammearu.

„Sisekaitseakadeemiasse saavad õppima kandideerida nii need, kes on alles lõpetamas gümnaasiumi, kui ka need, kes soovivad teha oma elus muudatuse ja õppida uue tähendusega ameti. Sisekaitseakadeemia on Eesti riigi ainus turvalisuse valdkonna haridus- ja teaduskeskus, kus saab omandada nii kutseõppes kui ka kõrgharidusõppes oskused ja teadmised töötamaks politseis ja päästevaldkonnas, aga ka päästekorraldajana, vanglateenistujana, maksu- ja tolliametnikuna või sisejulgeoleku eksperdina.“