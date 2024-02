URMAS VIILMAA: isegi Kuu peal oli siis vabadust rohkem kui võõra võimu all kannataval rahval Eestis

Isegi Kuu peal oli siis vabadust rohkem kui võõra võimu all kannataval rahval Eestis ja teistes Nõukogude Liidu okupatsiooni või mõju all tegutsevate maades. Et need ajad ei naaseks, tuleb ületada erimeelsused, otsida leppimist ja teha koostööd, lausus Eesti Kirikute Nõukogu president, EELK peapiiskop Urmas Viilma laupäeval hommikul Toompeal Eesti lipu heiskamisel peetud kõnes.