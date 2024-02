GALERII | Riigijuhid asetasid pärjad võidusamba juurde. Kallas: mugavaks äraolemiseks pole aega

Me ei tohi lasta nii endal kui meie liitlastel muutuda tuimaks ega väsida. Mugavaks äraolemiseks pole aega. See on vähim, mida igaüks meist teha saab.

Me investeerime oma riigikaitsesse rohkem kui kunagi varem, me töötame koos liitlastega meie kaitseplaanide elluviimiseks. Seda kõike selleks, et agressorit heidutada, et ta mitte kunagi meid ei ründaks. Et me mitte kunagi enam ei kaotaks uuesti oma vabadust ja iseseisvat riiki.