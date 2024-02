PRESIDENDI KÕNE | MART PUKK: panin tehisaru hindama: "See võiks olla selgem ja strateegilisem. Lisaks võiks olla rohkem optimismi olla.“

Iga riigi ja rahvuse püsimajäämise alus on hea haridus. Ilma hariduseta pole võimalik korraldada riigikaitset ega majandust käimas hoida. President muretseb kitsamatest oludest pärit noorte pärast, kes on jõukamatest peredest pärit seltskonnast maha jääma hakanud. Põhjus olevat õpetajate puudus, aga kust neid võtta, kui segadus õpetajate töökorralduse ja palkade üle pole lahendatud? Läbirääkimised käivad, aga neid on ennegi peetud ja tulemust seni pole.