PRESIDENDI KÕNE | KAIA VASK: ametiühingujuhina ootasin rohkem süvitsi minekut, eriti majanduse osas

Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) liikmed ja töötajad jagavad president Karise arvamust, et eestlaste jõud on olnud just hariduses. Ometi näeme ametiühingutes, et iga aastaga on ühiskond mitmekesisem ka eri rahvuste ja keelte lisandumise tõttu. Seetõttu arvan, et iga õppur Eestis peab omandama eesti keele. Riigikeele oskus avab talle kohalike ülikoolide uksed, aitab töö leidmisel ning suurendab majanduslikku heaolu ja sotsiaalset kaitstust. Olen presidendiga nõus, et ühtluskool ja eestikeelne haridus on eluliselt olulised nii riigi kui ka rahva kestmiseks.