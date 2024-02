GALERII | Eesti sünnipäev algas piduliku lipuheiskamisega Toompeal

Hussari sõnul algas täna kaks aastat tagasi Euroopas aga suur sõda ning sellest hetkest alates oleme püsivalt mõtetes vabadusvõitlust pidava Ukrainaga, kelle jaoks on rahvuslipu heiskamine omal maal väljakutse. „Nende vabadust püütakse neilt jõuga võtta iga päev. Peame ise meeles ja tuletame iga päev kõigile teistele meelde, et vabadus on kallis ja selle hind on väga kõrge. Vabaduse eest tuleb võidelda võiduka lõpuni,“ ütles ta ning kinnitas, et Eesti seisab Ukraina kõrval kuni nende vabadussõja võiduka lõpuni.