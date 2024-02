GALERII | Kaitseliitlased harjutasid öö varjus aastapäeva paraadiks

Pärast paraadmarssi on huvilistel võimalus tutvuda kaitseväe ja meie liitlaste tehnikaga. Näha saab Eesti kaitseväe jalaväe lahingumasinat CV9035EE, soomustransportööre Pasi XA188 ja XA-180EST, Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa lahingutehnikat, õhutõrjeraketisüsteemi Mistral ja 23 mm õhutõrjekahurit, tankitõrje raketisüsteemi Javelin, meditsiinisoomukit, liikursuurtükki K9 ja uus 4×4 Nurol Makina ratassoomuk, mille eeldatav tarneaeg on selle aasta lõpus. Samuti on uutest võimetest esindatud õhutõrjesüsteem PIORUN.