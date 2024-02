Anneli Ammase Hea Ajakirjanduse preemia pälvis Maarja Möldre

Ajakirjanduses on ikka nii, et välja paistavad inimesed, kelle nimi loo juurde kirjutatakse, ning tavaline meediatarbija ei aimagi, kui tähtis osa on kvaliteetse sisu loomisel toimetajatel. „Õigupoolest on võimalik toimetaja tähtsust teadvustada küll, aga vaid siis, kui teda ei ole. Hästi tehtud toimetajatööst annab seevastu märku see, et lugu on loogiline, haarav, tasakaalus, piisavalt pikk ja võimalikult lühike ning veatus eesti keeles,“ ütles Sakala peatoimetaja Hans Väre.

Kui varasemal neljal aastal on Anneli Ammase Hea Ajakirjanduse preemia väljaandjad tunnustanud ajakirjanikke, siis seekord otsustati ühiselt esile tõsta ilusa eesti keele hoidjat, kes Sakala raudvara Maarja Möldre kahtlemata on. Ei saa ju ajakirjanik ega ükski teine tekstilooja hakkama keeletoimetaja asjatundliku nõuandeta, kui ta tahab, et tema kirjutatu õige- ja heakeelne oleks.

Eesti keele hea käekäik on Maarjale väga oluline. Nii ei jää ta ootama, et keegi midagi meie ühise emakeele heaks ära teeks, vaid paneb ikka ise käed külge. „Näiteks kümmekonna aasta eest, kui validaator lisaks bussidele ja rongidele ka meie keeleruumi trügis, korraldas Sakala Maarja eestvõttel sõnause ja leidis selle sõna heaks vasteks tuvasti, mis on tänaseni käibel,“ märkis Väre.

„Kui on hakanud tunduma, et toimetaja tööst ei peeta enam suurt lugu, on seda suurem rõõm pälvida selline preemia,“ ütles Maarja Möldre.

Samas näitab igapäevatöö, et toimetajat vajavad nii noored kui ka eakamad kirjutajad. „Mida aeg edasi, seda sagedamini näen, kuidas sõnu pannakse ritta umbes, kõlalise sarnasuse järgi, mõtet neis aga pole,“ nentis Möldre.

Esialgu oli eesti filoloogi haridusega Möldre ametinimetus keeletoimetaja, ühel hetkel sõna „keel“ aga kadus ja nii on ta mitukümmend aastat sisutoimetaja tööd teinud. „Vahel kipub see sisu aga üle pea kasvama ja siis pakub suisa turvatunnet, kui saad vähemalt mõne koma õigesse kohta panna, olgu muuga, kuidas on. Toimetajal ei ole võimalik sisu eest vastutada, kui autor on selle kirja pannud segaselt ja vigases keeles,“ nentis Möldre.

Keelt aitab hoida ikkagi meie enda klassikute lugemine. „Vana raamat võib tunduda nii koltunud ja igav, kuid keel elab seal. Lasteraamatuidki ilmub meil igal aastal virnade viisi ja oma lapsele meelepärase võiks nende seast leida iga isa või ema. Sealt võiks lugemisharjumus juuri ajama hakata,“ lisas Möldre.