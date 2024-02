LAHENDUS PAISTAB? Uue telemaja miljonid võib riigi asemel anda kultuurkapital

Asjaosalised seletavad, et selleks põhjuseks on Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) uus telemaja. Suvest alates on selge, et riigieelarvest seda ei rahastata, kultuurkapitalile selle ehitust aga usaldatud ei ole. Muudatused peaksid ERRile andma kindluse, et kui praeguseks kokkulepitud kunstitemplid on valmis, siis jõuab järg telemajani.