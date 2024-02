Kired purustatud hooneid kujutava näituse ümber: „Häbiväärne saast!" ja „Viimaste aastate võimsaim kunst!“

Õigus on kõigil, kes leiavad, et näitust on võimatu jätta tähelepanuta. See võtab sõnatuks. Midagi ilusat seal ei ole. „Rets,“ nagu väljendab üks vaatajatest. „Ebamugav on jah seda vaadata, aga samas tohutult kaasa mõtlema panev,“ leiab teine. Tõesti – kellele meeldivad vaated purustatud majadest? Aga hinnangud, mida arvata näitusest, lähevad kardinaalselt lahku.