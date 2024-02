ANNA LEVANDI KAITSEKS | Lugejakiri: on inimesed, kes näevad, mis on tehtud ja teised, kes arvavad, et tehtud on valesti

Treenerid soovivad alati, et nende kasvandikest saaksid tipptegijad, aga maailmas ongi ainult tippudele orienteeritud treenereid. Nad on ka mentorid, teised vanemad, hingesugulased, ainult et sammu jagu nõudlikumad sest soovivad, et kasvandik oleks nende saavutatust, nende senisest parimast veel parem. See on pühendumine, mille üle on teadmatutel ja laisematel lihtne näägutada.