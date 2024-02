SEISUKOHT | Miks Kõlvart taunib kunstinäitust, aga mitte Venemaa agressiooni?

Ja eriti tore, kui kunst tuuakse peaaegu koju kätte magalapiirkondade elanikele, kes ehk muidu kunstimuuseumisse ei juhtukski. Seda huvitavam on puhkenud kära, mis peab katkiste majade pilte sobimatuks. Kõigile on ju selge, kes see Tallinna purukspommitaja oleks. Seda enam, et see kõik on juba varem olnud, kui Eesti taasvallutamisel pommitasid venelased sodiks nii Tallinna kui hävitasid Narva.