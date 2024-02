KOOL KUI PÕRGU? „Õpetaja mõnitas mind kõigi ees, kui ma aru ei saanud!" ja „Ta mängis juhtkonna ees kannatanut, keda lapsevanemad piinavad!“

Neljakümnendates Argo mäletab, et jäi gümnaasiumis ette oma riigikaitse õpetajale. „Ma lihtsalt ei meeldinud talle. Päris hulluks läks asi siis, kui me käsitsivõitluse harjutuses õpetajaga paaris olime, et teistele harjutust ette näidata ja ma kahel korral ta blokist läbi lõin,“ sõnab Argo. Kuna õpetaja oli lisaks veel karatetreener, oli see tema mainele häbilugu, kõik poisid klassis itsitasid.