HULLUKS AJAV BÜROKRAATIA | Mariliis Pinn: mis järgmiseks? Tööandja on kohustatud koostama hingamise juhendi, mida igal hommikul töötajatele tutvustatakse

Meil on igasugu ametnikke, kantslereid ja volinikke. Tundub, et soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikule lisaks vajab Eesti riik hädasti bürokraatia vähendamise asjapulka, sest kõigi nõuetele vastavale elus püsimisele ja tegutsemisele vajaliike dokumentide hulk on ületamas igasugust tervet mõistust. Ma ise olen veendunud, et kui kõik kõiki pabereid sada protsenti nõuetekohaselt täita, siis nende välja printimisel ulatuks hunnik Maalt Kuuni ja mõnel juhul ka tagasi. Õnneks on digiriik – see pidi olema nali aga ei ole naljakas.