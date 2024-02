VIDEO | Kolonel Kiviselg: Venemaa pole Ukrainas suutnud täide viia vanu ega uusi plaane ning on teinud rea valearvestusi

Kiviselg rääkis, et Venemaa on viimasel nädalal vähendanud operatsioonide aktiivsust, kuid hoiab siiski initsiatiivi. Venemaa operatiiv-taktikalised eesmärgid on jätkuvalt täitmata ja käesoleval ajal keskendub Venemaa Ukriana kaitse nõrkade kohtade otsimisele. Ukraina omalt poolt on jätkanud süvaoperatsioonide ja õhutõrjevaritsuste korraldamist Venemaa poolt okupeeritud territooriumidel.