Paari tuhande euro väärtuses võltsitud kupüüre! Politsei hoiatab valeraha leviku eest, kaks meest peeti kinni

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse uurimisgrupi juhi Marju Toomingu sõnul on eeldatavalt ringluses paari tuhande euro ulatuses võltsitud kupüüre. „Üldiselt Eestis suurtes kogustes valeraha ei levi, kuid aasta algusest teavitati politseid mitmetest valerahaga maksmise juhtumitest, mistõttu tekkis kahtlus, et keegi võib seda kohapeal valmistada. Samuti kahtlustame, et 18aastane mees võis müüa valeraha sotsiaalmeedia gruppides teistele inimestele, kes on püüdnud sellega osta asju või maksta teenuste eest. Need võltsitud rahatähed on tehtud tavalisest paberist ja neil puuduvad turvaelemendid,“ lisas Tooming.

Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Marika Kreutzberg ütles, et teadlik võltsitud raha kasutamine on kuritegu. „Kriminaalmenetluses kogutud tõendite põhjal esitas politsei 24aastasele mehele kahtlustuse raha võltsimises ja võltsitud maksevahendi käitlemises ning 18aastasele mehele esitati kahtlustus võltsitud maksevahendi käitlemises. Kui keegi teab, et tema käes olev raha on võltsitud, kuid sellele vaatamata püüab teha sellega tehinguid, siis on tegemist kuriteoga. Raha võltsimine, kui eesmärk on võltsitud raha kasutada, on samuti kuritegu. Meeste elukohtadest leiti läbiotsimisel erineva vääringuga kupüürides 3370 eurot ja printer, millega kahtlustuse kohaselt valeraha tehti. Edasises kriminaalmenetluses kogume kahtlustuse kontrollimiseks täiendavaid tõendeid,“ ütles Kreutzberg.