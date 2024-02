KAKS AASTAT SÕDA: Meeleolud on kahtlemata tumedamad, kuid möödunud sõja-aastast ei puudu ka helged momendid

Kodus saavutas Venemaa liider triumfi, kui vabanes oma vihavaenlasest Aleksei Navalnõist. Vene armee kannab küll tohutuid kaotusi, ent kui on üks asi, mida Venemaal jätkub, siis on see rindele saadetav kahuriliha. Ukraina väärtustab seevastu aga inimelu märksa rohkem.