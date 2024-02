NÄDALA TIPUD | Kaja Kallase ballitõrje, kuiv vastuvõtt ja vähem tigedust - kuidas seda saavutada?

Vabariigi sünnipäevanädal tõi kaasa muret ja loodetavasti ka rõõme. Me rääkisime suurest jõehobust elutoas – ehk kas vaid valuga tulevad kõrged tulemused ning arvustasime, kes ja kuidas võiks minna presidendi vastuvõtule. Tõde on aga igaühe enda elutoas, kus laupäeval toimub see kõige õigem pidu. Proosit!