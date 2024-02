JUHTKIRI | Kas me oleme enam need, kes ei karda? Või mida oleks vaja, et otsustaval hetkel ei kardaks?

Selle loo paikapidavust näitab Ukraina sõdagi. Teateid, kuidas kolkaküladest üles korjatud vene sõdurid ukrainlaste eest ummisjalu põgenevad, tuleb üsna tihti. Ukrainlaste kohta mitte. Nad ei karda, sest võitlevad oma vabaduse eest. See on nende vabadussõda.

Kuidas oleme osanud oma vabadust hinnata meie? On see meile veel midagi väärt? On meil ikka, mille eest võidelda?

Üsna pea, kui õnnepisarad kuivasid, isamaaliste laulude laulmisest tüdineti ja argipäev võimust võttis, hakkas üha tihemini kostma küsimus: „Kas me sellist Eestit tahtsimegi?” Raadiosse helistamise saadetes hakkas refräänina korduma väide, et sellisest riigist ei saagi midagi tahta, sest võimule saanud pätid on kõik varastanud.

Vabadusele sai hindki pandud. Nõukaajal oli üks kultuslikumaid põrandaaluseid teoseid Albert Kivika „Nimed marmortahvlil” – eepiline romaan vabadussõjast, lihtsatest talumeestest ja koolipoistest meie keskelt, kelle vere ja elu hinnaga vabadus sündis. 1936. aastal ilmunud raamat käis käest kätte, seda loeti õhina ja vaimustusega. Juba see, kes oli seda käes hoidnud ja kaant oskas kirjeldada, oli tehtud mees.

Ei läinud palju aega, kui poodidesse ilmus raamatu uustrükk. Ja veel vähem aega kulus, et see seal virnadesse vedelema jääks, hinnatuna alla ühele kroonile. Ühele kroonile, mitte eurole! Kuid hea, et niigi läks, oli ju vasekarva peenrahalgi kolme lõviga riigivapp peal.

Kas meis ongi veel vabadussõja-aegset vaimu? Kas me oleme enam need, kes ei karda? Või mida oleks vaja, et otsustaval hetkel ei kardaks?