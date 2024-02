VIDEO | TULNUKAS LASTEAIAS: „Lastel oli väga tore, aga loomast on kahju.”

„Oli teine ikka päris närviline ja oli lausa kuulda, kuidas ta edasi-tagasi joostes hingeldas. Algul arvasime, et kährik, siis et hunt. Tundus hundi moodi, aga oli väiksem ja kõhnem,” räägib šaakaliga kohtumisest Tartu külje all asuva Soinaste lasteaia Laululind kasvataja.