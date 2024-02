Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev annab ameti üle

Pöördumises liidu liikmetele tõdeb Tiit Aleksejev , et loomeliit on tänaseks paremas korras kui oli tema ametiaja alguses – samuti rahaliselt.

Aleksejev soovitab esimeheks kandideerida soovijatel hakata valimisteks ette valmistuma: arvestama peaks, et kirjutada on selles ametis keerulisevõitu, kuid on võimalik toetada kolleege ja aidata kaasa eesti kirjanduse arengule. Esimees paneb liidu liikmetele südamele, et kuna ajalooliselt on liitu juhtinud mehed, siis võib ka selles osas olla aeg muutusteks küps.