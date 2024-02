VIDEO | Kaja Kallas: ma ei teadnud, et on mingid kindlad, ainult mulle kehtivad reeglid, kuidas tuleks vabariigi aastapäeva tähistada

Delfi ajakirjanik küsis, et miks protestiaktsioon see on, et Kaja Kallas ei vaata presidendi vastuvõttu ega kõnet.

„Kas nüüd on mingi õige viis vabariigi aastapäeva tähistada ja vale viis? Mis hetkel see muutus? Aastal 2019, kui ei läinud Jüri Ratas vabariigi presidendi vastuvõtule, oli (Õhtulehe – toim) juhtkiri: „Nii on ütlematagi selge, et ka peaministril on õigus nagu igal teisel eestimaalasel veeta riigi sünnipäev pere ja sõprade keskel. Keegi ei kahtlegi, et tiheda töörütmiga Jüri Ratas vajab ja soovib rohkem aega oma laste seltsis.“ Tsitaadi lõpp. Miks te mind niimoodi teistmoodi kohtlete, ma ei saa sellest aru?“ muutus Kallas pressikonverentsi lõpus emotsionaalseks.