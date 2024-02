GALERII | Teaduste Akadeemias jagati riiklikke kultuuri- ja spordipreemiaid

Peaminister Kaja Kallase sõnul on see, et auhindu on alati vähem kui neid väärivaid tegusid, Eesti õnn. See näitab, kui palju on meil inimesi, kes mõtlevad, loovad ja teevad asju, millel on tähendus. „Aitäh, et olete pühendanud oma elu töö Eestile,“ ütles Kallas preemiate üleandmisel. „Aitäh, et olete loonud tekste ja laule, millega on üles kasvanud mitu põlvkonda – eks igaühel meist on oma lemmik. Olgu see siis mõni Olav Ehala laul filmist „Nukitsamees“, Arvo Valtoni stsenaarium filmile „Viimne reliikvia“ või Hando Runneli värsid. Või hoopis mõni näituseelamus Eesti Kunstimuuseumis, mida Sirje Helme on pikalt ja pühendunult juhtinud. Aitäh, et olete hoolitsenud nii meie järelkasvu kui ka tippsportlaste eest. Mart Killing ja Märt Kermon – olete loonud lootust järgmistele põlvedele ja täidate neid unistusi, mis sportlaste pingutusi premeerivad. Aitäh, kõik teadlased, et olete loonud väärtust, mis on tuntav ja nähtav. Olete kõndinud radadel, mis tundub tundmatu ja uus, kuid siiski jõudnud silmapaistvate avastuste ja rakendusteni ning oma töö tulemusi ka teistega jaganud – oma kolleegidega, noortega, Eestiga.“